– Vi fikk beskjed om at det var demoner i pynten vi solgte og at de ikke kunne være bekjent med at vi skulle være i bygget og lage dårlig energi, sier Barbro Sivertsen til VG, som har fått innsyn i oppsigelsesbrevet fra menigheten.

Hun eier gavebutikken Hokus Pokus sammen med ektemannen Max Tore. Siden desember i fjor har de leid et butikklokale av pinsemenigheten Familiekirka på Myre i Vesterålen. I januar, en måned senere, sa menigheten opp leieforholdet.

I oppsigelsesbrevet fremgår det at menigheten mener at navnet på butikken - Hokus Pokus - og noen av varene de selger, representerer et innhold de «ikke kan tillate i Guds hus».

Menigheten skriver videre at leietakeren «har også tatt seg til rette og foretatt ulovlige forandringer i lokalene».

Ekteparet skal ha fått en måned på seg til å flytte butikken ut av lokalet, men sier de måtte ha ytterligere 15 dager for å klare det.

Det var Øksnesavisa som omtalte saken først.

Menigheten har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG.

«Ikke forenelig med det menigheten står for»

I tillegg til at menigheten er kritiske til navnet «Hokus Pokus», mener de at ekteparet har brutt en av deres ordensregler ved å selge «åndelige, new age produkter som f. eks. drømmefangere.»

Barbro sier at de også har fått beskjed om at flere av varene de har i butikken har demoner i seg, og at det har skapt «dårlig energi».

– Jeg stiller meg veldig uforstående til det. Ingen av oss er alternative, og jeg har ingen alternative ting i butikken, sier hun.