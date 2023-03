Notre-Dame åpner dørene igjen i desember 2024, etter å ha holdt stengt for restaurering siden brannen i 2019. Det melder flere medier, blant annet CBS News.

Ifølge avisen vil en takkemesse finne sted på 15. april 2024, fem år etter at brannen startet. Da synges blant annet Te Deum, en lovprisningshymne på latin.

Rekker ikke OL

Det har vært uenighet om hvor lang tid man må regne med å bruke på å gjenoppbygge den gotiske katedralen – som foruten å være en turist-magnet, også betyr mye for byens og landets innbyggere.

President Emmanuel Macron har tidligere lovet at katedralen skulle være klar til OL i Paris sommeren 2024.

Frankrikes kulturminister, Rima Abdul-Malak, sier til Associated Press at alt arbeid heller ikke vil være ferdig når katedralen åpner i desember 2024.

– Det vil fremdeles være restaurering som pågår i 2025, sier Abdul-Malak.

Utstilling under jorden

Denne uka åpnet en gratis utstilling under plassen foran Notre-Dame, “Notre-Dame de Paris: at the heart of the construction site” (Notre-Dame av Paris: I hjertet av byggeplassen). Dette melder flere medier, blant annet France24.

Utstillingen fokuserer på byggearbeidet og restaureringen, og det vises også frem noe kunst fra katedralen.

ORGANIST: Vincent Dubois ser fram til å kunne spille i Notre-Dame igjen. (Privat)

– Spiret er symbolet på at vi vinner

Katedralen fikk store skader under brannen i 2019, og gjenoppbyggingsarbeidet er omfattende. Da Vårt Land snakket med Notre-Dame-organist Vincent Dubois, i august 2022, sa han at han hadde vært svært redd for at katedralen skulle bli helt ødelagt.

Brannmannskapet klarte å stoppe brannen før dette ble tilfelle. Hovedorgelet, som er fra 1203 og har hele 8000 orgelpiper, var uskadd etter brannen.

– Det var nesten som et mirakel, sa Dubois Vårt Land den gang.

Katedralens spir kunne dessverre ikke reddes. Det nye spiret er bygget likt som det gamle, og vil være på plass innen utgangen av 2024.

General Jean-Louis Georgelin, som er ansvarlig for restaureringsprosjektet, sier til The Associated Press denne uka:

– At spiret kommer tilbake på Paris sin himmel vil, etter min mening, være symbolet for at vi vinner kampen om Notre-Dame.

---

Notre-Dame de Paris

Er en femskipet gotisk katedral uten markert tverrskip.

Katedralen har to 69 m høye tårn i vest, og skal ha et spir over midtkrysset. Dette brant i 2019, men settes opp igjen i 2024.

Ble påbegynt i 1163, og er senere bygget på flere ganger.

---

