Misjonssambandet: Hver tolvte bibelskoleelev har opplevd seksuell trakassering i kristne miljøer

I en ny undersøkelse publisert i Misjonssambandets magasin Utsyn kommer det frem at 8,6 prosent av de spurte hadde opplevd seksuell trakassering i kristne miljøer. Det tilsvarer hver tolvte respondent.

Dette være seg enten verbal, fysisk eller både verbal og fysisk seksuell trakassering.

Respondentene var 152 elever på Misjonssambandets bibelskoler, fordelt over to kull.

Undersøkelsen tok for seg elevenes holdninger til seksualitet, opplevelser av seksuell trakassering og sexpress.

– Det første som er å si, er at det er trist, men ikke overraskende. Bak alle som har svart noe annet enn aldri på seksuell trakassering, ligger det en fortelling om noe som ikke skulle skjedd, sier Frode Granerud, områdearbeider for Misjonssambandet i Østfold og leder i Misjonssambandets medarbeiderforening, til Utsyn.

Flere tilfeller i ikke-kristne miljøer

Litt flere, 11,2 prosent, svarer at de har opplevd seksuell trakassering i ikke-kristne sammenhenger.

I Studentenes Helse- og trivselsundersøkelsen (SHoT) fra 2018 svarte 24,1 prosent av studentene at de hadde opplevd minst én form for seksuell trakassering i løpet av livet, hvorav flertallet oppga at hendelsene fant sted etter at de begynte å studere.

I SHoT-undersøkelsen ble seksuell trakassering definert som uønsket seksuell oppmerksomhet, som var krenkende og plagsom.

– Lavere i kristne miljøer

– Vi får vel si at det er enda godt at forekomsten ser ut til å være lavere i kristne miljøer enn i andre miljøer, selv om det aldri er godt med noe annet svar enn «aldri», sier Granerud til magasinet.

I 2021 gjennomførte Misjonssambandets medarbeiderforening en undersøkelse blant sine medlemmer, og da oppga 9,2 prosent at de hadde opplevd seksuell trakassering i Misjonssambandet.

[ Støre møter ny mølle-motstand i Finnmark ]

– Populærkultur kan krasje med kristen etikk

– Noe ved internatskole-settingen er krevende. De er unge og kan ha med seg ubevisste verdier fra porno og populærkultur som kan krasje med kristen etikk, sier Alexis Lundh til Utsyn.

Lundh er leder for HeltFri, et arbeid i Tro og medier, hvor han jobber for å spre kunnskap om hva de anser som er « … godt og sunt for vår seksualitet og om hvordan vår populærkultur og særlig pornografi er ødeleggende».

Han er ikke overrasket over at det foregår seksuell trakassering på kristne internatskoler. Han mener at pornografi er en oppskrift på overgrep.

Til Utsyn sier han også at han synes det er de voksne som har feilet ved å ikke gi de unge redskaper til å håndtere nysgjerrigheten knyttet til sex og seksualitet.

[ Misjonskirken klare for å diskutere homofilt samliv ]

---

Undersøkelsen

152 respondenter, fra to årskull på bibelskolene til Misjonssambandet. Undersøkelsen er gjennomført anonymt.

Har du opplevd noen form for seksuell trakassering på kristen internatskole?

Ja, verbalt: 3,95 %



Ja, fysisk: 1,32 %



Ja, verbalt og fysisk: 1,97 %



Nei: 80,26 %



Nei, men i andre kristne sammenhenger: 1,32 %



Nei, men i andre ikke-kristne sammenhenger: 11,18 %

Kilde: Utsyn/nlm.no

---