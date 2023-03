Per Anders Nordengen skal være med på Norges første «skilsmissemesse»

– Bare for å få det på det rene med en gang: Dette er ikke snakk om en kirkemesse, Nordengen?

– Nei, og jeg er heller ikke der som prest. Dette er en konferanse om skilsmisse, og sorgen som oppstår i den forbindelse. Bruken av ordet «messe» her kan nok tilskrives sosiologisk språk og kanskje dialekt også, forklarer prest Per Anders Nordengen, som også er foredragsholder og samtaleveileder.

Nordengen er selv skilt, og har blant annet skrevet boka «Men vanskeligst av alt er kjærligheten».

23. mars blir den selvutnevnte frilanspresten å se som en av foredragsholderne på «Skilsmissemessen», som avholdes på Clarion Hotel Air på Sola i Rogaland. Arrangementet beskrives som «Norges første skilsmissekonferanse», og har som formål å bryte ned tabuer knyttet til samlivsbrudd, men samtidig hjelpe de som har gjennomgått det.

På konferansen kan man blant annet møte samlivseksperter, kjærlighetscoacher og ernæringsrådgivere. Det vil også bli standup-komedie og en ‘skilsmissefest’ for de som er interesserte i å møte noen nye partnere.

– Må snakke mer om samlivssorg

Nordengen mener det er flott at initiativtakerne til arrangementet, ønsker å sette samlivsbrudd på dagsorden. Han mener nordmenn ikke snakker nok eller godt nok om det han kaller «samlivssorg».

– Vi går alle og tenker at vi kan bli syke, og vi vet alle at vi skal dø, men jeg tror at når man er forelsket eller skal inngå samboerskap eller ekteskap, så er det nesten ingen som tenker at det kan ta slutt. Når det da gjør det, skiller den sorgen seg fra andre typer sorger. Derfor tror jeg det er verdt å sette lys på samlivsbrudd, både for den som blir forlatt, men også den som forlater forholdet.

Nordengen peker på at det er mange som skiller seg i Norge i dag.

– Derfor tror jeg det er veldig viktig at vi blir like like innstilt på samlivsorg som vi er innstillt på sorg i forbindelse med sykdom eller død.

Tar med erfaringer som prest

– Tar du med deg noen teologiske perspektiver inn i foredraget ditt?

– Jeg tar med meg min egen erfaring fra en smertefull skilsmisse. Og selvfølgelig at jeg som prest har vært gjennom så mange år med vielser og samtaler med par i kriser. Jeg tar med meg de aspektene, ikke noen teologiske perspektiver. Det er ikke derfor jeg er der, sier Nordengen.

Nordengen var fungerende sokneprest i Hauketo-Prinsdal kirke inntil 2022, og deretter vikarprest i Nordstrand og Ljan.

– Det er ikke få vi prester vier som etter noen år oppsøker oss og spør «husker du at du viet oss? Vel, nå strever vi». Den erfaringen tar jeg med meg.

– Arrangementet promoteres som et såkalt ‘feel good’-arrangementet. Hva av ‘feel good’ vil du bringe?

– Den eneste ‘feelgooden’ jeg kjenner til, er at det viktigste i kriser er å gjøre det beste ut av livet slik livet er blitt.

---

Skilsmissemessen

Arrangeres 23. mars på Clarion Hotel Air på Sola i Rogaland.

Arrangementet er ment til å hjelpe å bryte ned tabuer rundt samlivsbrudd, men også å tilby de som har gjennomgått det, verktøy til å håndtere livet etter bruddet.

På arrangementet kan man høre fra blant andre teolog Per Anders Nordengen, selvhjelpscoach Maria Holand Tøsse, Familievernkontoret i Sør-Rogaland, ernæringsrådgiver Anbjørg Marie Hellestræ og fitnesstrener Lise Tomasetti.

---