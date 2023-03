Kanalen TVL får nytt navn

TVL har til nå stått for TV Vårt Land, men ettersom kanalen ikke lenger eies av Vårt Land, bytter den nå navn til TV Logos. Det opplyser kanalen i en ny pressemelding.

På gresk betyr logos tale eller fornuft.

– Logos er et godt ord på mange måter. Det gir assosiasjoner til kunnskap og, rasjonalitet, noe som preger kanalen i dag. Dessuten ønsker vi å utvikle nettopp denne siden av innholdet – med både aktualitet, og dokumentarinnhold, sier ansvarlig redaktør i kanalen Alf Gjøsund, i pressemeldingen om navnebytte.

Gjøsund påpeker at Logos også har en kristen betydning.

– I Det nye testamentet og den tidlige greskspråklige kirken er «logos» nærmest et synonym på Gud som ble menneske. Det utvider perspektivet og inkluderer selve kjernen i det kristne budskapet – som jo henvender seg til hele mennesket. Dermed gir navnet signal om en kristen forankring.

Det var Dagen som omtalte saken først.

[ Vårt Land avvikler TVL ]

Beholder forkortelsen

Til tross for navnebytte, vil forkortelsen TVL bestå.

– TVL har rukket å bli godt innarbeidet, vi har derfor landet på å videreføre dette navnet, sier Gjøsund.

Logoen har også blitt justert. Der bokstavene VL ble uthevet tidligere, utheves nå kun bokstaven L.

[ TVL gjenoppstår ]

Tatt over av Knif

I januar ble det kjent at Vårt Land avvikler TVL, under ett år etter at prosjektet gikk på lufta for første gang.

TVL-redaktør Alf Gjøsund hadde da arbeidet med tv-prosjektet i flere år, og det gikk på lufta april 2022. I løpet av sine første uker hadde kanalen best seertall i sitt segment, men siden slet kanalen med lavere inntekter enn forventet.

En drøy uke etter at TVL ble bestemt avviklet, gjenoppstod TV-kanalen ved at Knif tilbudte seg å overta selskapet.

Alf Gjøsund, som tidligere har vært både konstituert sjefredaktør og religionsredaktør i Vårt Land, er nå daglig leder i Knif Media og ansvarlig redaktør i TVL.