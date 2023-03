Benjamin Anda sier han har varslet

Benjamin Anda, sokneprest i Giske og Vigra i Møre bispedømme, starter i ny stilling i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) 1. juli i år. Det meldte Vårt Land søndag.

Til avisen Dagen sier Benjamin Anda tirsdag at han søkte på jobben i DELK på vanlig vis.

På spørsmål om han føler seg presset ut av Den norske kirke, svarer han:

– Preses i Den norske kirke har bedt dem som har et klassisk embetssyn om å vurdere sin stilling. Så det er feil å si at jeg ikke opplever meg presset ut.

Han påpeker at det er hans eget valg å ta imot stillingen i DELK, og at han gleder seg til å begynne i ny tjeneste.

– Personalhåndteringen gjør det vanskelig å fortsette

Til Dagen forteller soknepresten at det er flere ting som spiller inn på hans valg om å slutte i tjenesten som prest i Den norske kirke (Dnk).

– Det blir for enkelt å si at jeg slutter fordi jeg har problemer med ordningen med kvinnelig prestetjeneste. Det er mange ting som spiller inn. Særlig personalhåndteringen har gjort at jeg synes det ville vært vanskelig å fortsette.

Anda nevner også lekkasjen av brevet mellom ham og biskopen som en av grunnene til at han nå går til DELK – og sier at det har vært en tøff tid.

– Jeg har virkelig opplevd Guds omsorg i denne tiden, og ikke minst menneskers omsorg som en håndsrekning fra Gud.

For kort tid siden ble et brev fra biskop Ingeborg Midttømme til Anda lekket til NRK av en tillitsvalgt i presteforeningen, meldte Vårt Land i februar.

Soknepresten sier til Dagen at han har sendt inn et varsel. Han vil ikke si noe konkret om innholdet i varselet.

«Jeg har ikke flere kommentarer til denne saken», skriver Benjamin Anda i en sms til Vårt Land.

Vårt Land er ikke kjent med hvor varselet er sendt.

– Har ikke bedt om økonomisk sluttpakke

Ifølge NRK gikk det frem av brevet at Benjamin Anda hadde bedt Møre bispedømme om det Midttømme forsto som en sluttpakke eller økonomisk kompensasjon fra DNK.

– Det er ikke riktig at jeg har bedt om økonomisk sluttpakke, skrev soknepresten til Vårt Land i en e-post mandag.

– Dette har media tolket ut fra et lekket brev omhandlende personopplysninger som ikke hører hjemme i det offentlige, skriver han videre.

I e-posten fremstår Anda positiv til tiden som kommer:

– Om spørsmålet er om jeg får med meg en fallskjerm når jeg nå ser frem til å begynne i ny jobb, så har jeg med meg den beste fallskjerm man kan få: Jesus selv.

Vårt Land har bedt stiftsdirektøren i Møre bispedømme, Bjørn Olaf Storhaug, svare på om bispedømmet har gitt Benjamin Anda en økonomisk sluttpakke, eller fallskjerm av annen art, når han nå slutter i Dnk.

«Av personvernhensyn har vi ikke anledning til å kommentere», skriver Storhaug i en e-post til Vårt Land.

– Kan ikke avstå fra samarbeid

Benjamin Anda er en av få prester i Dnk som de siste årene har vært åpen om at han mener kvinnelig prestetjeneste ikke er i tråd med Bibelen. I 2019 skrev han et leserinnlegg til Vårt Land om tematikken. Der skrev han blant annet:

«Debatten om kvinnelege prester blir fort en likestillingsdebatt i ­stedet for en teologisk en. Må vi som står fast ved at prestetjenesten er lagd på mannen, i saken tie still?»

I 2020 uttalte bispemøtet i DNK at det ikke er anledning for mannlige prester til å la være å samarbeide med sine kvinnelige kolleger.

– En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger, sa preses Olav Fykse Tveit til Vårt Land den gang.

I DELK, hvor Anda nå skal jobbe som prest, er veien til prestetjeneste stengt for kvinner.

