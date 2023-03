Vebjørn L. Horsfjord blir ny dekan for Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Det melder Khrono.

Han er i dag professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet, og underviser primært i og om KRLE på lærerutdanningen. Tidligere har Horsfjord blant annet vært generalsekretær for European Council of Religious Leaders og nestleder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Horsfjord ser frem til «å bli en del av VID-laget»:

– VID er en viktig utdanningsinstitusjon som har et godt ry på mange ulike fagfelt. Den kombinerer stolt historie med evne til å møte endringer i samfunnet. Bredden i fagporteføljen i fakultetet gir muligheter for tverrfaglig samarbeid som trengs for å møte mange av de utfordringene samfunnet står overfor, sier han i en pressemelding.

Også VID-rektor Bård Mæland er fornøyd:

– Vebjørn vil være en svært god match for fakultetet, sier VID-rektor Bård Mæland, som blant annet trekker frem hans arbeid med mellomkirkelige og interreligiøse relasjoner.

Horsfjord tiltrer i stillingen 1. august.

