Kirkeledere anerkjenner ikke lenger Welby som overhode

Ledere av anglikanske kirkesamfunn i flere land har gått ut og sagt at de ikke lenger anerkjenner Justin Welby som overhode, melder The Guardian.

Justin Welby er erkebiskop av Canterbury, en stilling som blir sett på som overhodet av de anglikanske kirkene, i tillegg til Den engelske kirke. Den anglikanske kirken består av totalt 42 «provinser» over hele verden.

Tidligere i år kunngjorde Den engelske kirke at de åpna opp for vielse av likekjønnede, og det er etter dette at flere kirkeledere i den anglikanske kirke går ut mot Justin Welby som overhode.

– Jeg håper forslaget kan være en måte for Den engelske kirke å vise at alle kristne, spesielt LHBT-personer, er velkomne og verdifulle, sa Welby om avgjørelsen da.

Diskvalifisert som moderkirke

Den konservative gruppen Global South Fellowship of Anglican Churches (GSFA) hevder å representere 75 prosent av anglikanere i verden.

Forrige uke skrev de i en uttalelse forrige uke at Den engelske kirke hadde «veket fra den historiske troen» og diskvalifisert seg selv som «moderkirke».

GFSA skrev at de derfor ikke lenger var i stand til å anerkjenne Justin Welby, som den ‘øverste blant likeverdige’ ledere i kirka.

