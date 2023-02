Strid i bispedømmeråd: Ber nestleder beklage eller trekke seg

– Jeg mener det er naturlig at han enten legger seg flat og beklager, eller trekker seg fra vervet sitt.

Det sier Therese Egebakken, medlem i Stavanger bispedømmeråd, etter at rådets nestleder Thor Magne Seland før helga posta et innlegg om homofobi på sin Facebook-side.

I innlegget tar Seland utgangspunkt i en tekst Egebakken tidligere hadde publisert om rasisme, hvor han i sitt innlegg endrer ordet «rasisme» til «homofobi». Egebakken mener at Seland med dette uttrykker at hun er homofob, hvilket Seland selv har benekta.

– Her bruker han det at jeg har protestert mot en form for diskriminering til å anklage meg for en annen. Jeg opplever det som vilt. Han misbruker teksten min, mobber meg og henger meg ut. Det er uholdbart fra en nestleder, sier Egebakken.

Seland: – Godt innafor

– Jeg kommer ikke til å trekke meg fra vervet mitt, sier Thor Magne Seland til Vårt Land.

Han legger til at det er rådet som til enhver tid må vurdere hvorvidt han er egnet til å fylle vervet sitt. Selv synes han at Facebook-innlegget var godt innafor.

– Jeg bruker samme retorikk som henne, men på et annet tema.

– Litt av grunnen til at jeg hever stemmen nå, er fordi det er sånn det har føltes for meg de siste 30 årene. Det har ikke vært veldig mange i Den norske kirke som har hevet stemmen for oss, sier han.

Egebakken: Ikke homofob

En som er homofob er ifølge Egebakken en som er «generelt negativt innstilt til homofile, som mener at homofile er ekle, og lignende». Det Egebakken og hennes likesinnete har gjort, er ifølge Egebakken kun å fastholde ett av de to likeverdige synene som Kirkemøtet har sagt at de aksepterer.

– Noen vil jo si at det å mene at homofile ikke skal kunne gifte seg – eller å forskjellsbehandle dem i en ansettelsesprosess – går rett i kjernen av hva homofobi-begrepet dekker. Hva tenker du om det?

– Det kan godt hende, og da hadde jeg forventa at han som nestleder i bispedømmerådet hadde bidratt til å oppklare at det ikke stemmer, sier Egebakken.

Seland sier at han er «hundre prosent uenig» i Egebakkens definisjon av hva som er homofobi og ikke.

– Det er ikke hun som kan definere det begrepet, det er det de som føler på det som kan, sier han.

Vil ha kirkerådslederen på banen

Egebakken understreker også at trossamfunn har et særegent unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven som åpner for å forskjellsbehandle søkere, dersom det finnes teologiske argumenter for dette. Ifølge Egebakken er argumentene hennes tufta på saklige, bibelsk funderte argumenter – og at synet hennes derfor ikke kan «stemples» som homofobi.

– Jeg er overraska over at ingen i Åpen folkekirke har gått ut mot utspillet, og jeg forventer at kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum kommer på banen.

Videre sier Egebakken at hun tviler på at Kirkemøtet hadde vedtatt å åpne for noe de mener er homofobisk, og at hun forventer at kirkerådslederen støtter henne i det.

Vårt Land har kontakta Kristin Gunleiksrud Raaum, som ikke har hatt anledning til å kommentere saken.

To syn må bety likebehandling

For Seland er det Egebakken som ikke respekterer at kirken har to syn i spørsmålet på likekjønnet ekteskap.

– Du mener jo at hennes syn er feil, aksepterer du da at det er to legitime syn på spørsmålet?

– Jeg har aldri sagt at de konservative ikke skal få lov å fronte sitt syn, eller bedt om at de skal forskjellsbehandles, sier han.

– Et likeverdig syn betyr at man må likebehandle de to gruppene i kirken. Derfor kommer jeg ikke til å legge meg flat. Det er på tide at noen sier dette høyt og tydelig: De konservative har ikke trange kår i kirken.

– Hvordan blir samarbeidet fremover hvis dere begge blir sittende i rådet?

– Nå har det samarbeidet vært relativt anstrengt fra dag én. Hvis vi har klart det til nå, så skal vi klare det i åtte måneder til. Det står ikke på meg, sier Seland.

Vil diskutere tillitsverv

Seland har varslet at han kommer til å orientere om dette på neste bispedømmerådsmøte.

– Jeg regner med at vervet hans kommer opp til diskusjon da, sier Egebakken.

Selv sier Seland at Facebook-innlegget blant annet var en reaksjon på at han til stadighet må forklare barna sine hvorfor noen mener hans familie ikke er «normal», hvilket han opplever som belastende. På spørsmål om hvorvidt Egebakken kan forstå dette, svarer hun at hun har forståelse for at han kan være i en vanskelig situasjon på hjemmebane.

– Men det er fortsatt ikke greit, sier hun.

Til Vårt Land sier Seland også at måten Frimodig kirke bruker Bibelen til å argumentere for sitt syn på, uttrykker en holdning om at han er mindre verdt enn andre kristne.

– Det kjenner jeg ikke noen som mener, sier Egebakken om utspillet.

– Ingen jeg har hørt, uansett hvor hardt de har flagga sitt konservative ståsted, mener at skeive er mindre kristne enn andre. Det er leit dersom Seland opplever det sånn, men jeg kan altså bekrefte at det ikke stemmer.