Therese Egebakken hevder nestleder i bispedømmeråd henger henne ut som homofob

Egebakken, som også sitter i Stavanger bispedømmeråd, tar til orde mot sin kollega i Stavanger bispedømmeråd i et innlegg på Facebook. Hun spør seg hva som er motivet bak Selands handling.

Hun har ikke anledning til et intervju lørdag formiddag, men skriver følgende i en tekstmelding til Vårt Land:

– Jeg mener at Seland indirekte kaller meg homofob her, ja, uten tvil. Det kommer tydelig frem, etter min mening, når man ser på hvordan han har redigert min tekst og sikter til meg med budskapet.

Egebakken og Seland er kolleger i Stavanger bispedømmeråd. Hun er leder i Frimodig kirke ung, og han representerer Åpen folkekirke.

Mener ikke hun er homofob

Her er et utdrag fra teksten som Seland publiserte i et innlegg på Facebook, der han har byttet ut «rasisme» med «homofobi»:

«Jeg blir lei meg og provosert når jeg hører om homofobi. Venner av meg kan fortelle om de samme erfaringene bare på grunn av legningen sin. Dette er urettferdig og ugreit».

Videre står det: «Hverdagshomofobien angår alltid våre medmennesker og samtidig like mye oss alle».

– Jeg karakteriserer ikke Therese som homofob. Men jeg bytter ut ordet hun har skrevet i sin tekst, «rasisme», for å vise hva denne type behandling betyr for noen av oss andre. Hun går aktivt inn og tar en gruppe i forsvar, samtidig som hun er så tydelig i sitt standpunkt mot oss som er homofile, sier Seland til Vårt Land.

Nestleder i Stavanger bispedømmeråd, Thor Magne Seland, mener ikke at Egebakken er homofob, slik hun spør etter at han kopierte deler av hennes tekst og la ut på Facebook.

Han presiserer videre til Vårt Land:

– Jeg er lei av å være forsiktig i uttalelsene. Nå prøver jeg å være veldig tydelig. Jeg er lei av å sitte og høre på at jeg er mindre verdt enn andre kristne. Det har jeg tålt altfor lenge, og nå er jeg ferdig.

– Jeg er ikke homofob

Therese Egebakken understreker i sitt eget innlegg på Facebook, der hun tar til ordet mot Seland, at hun ikke er homofob:

«Jeg er ikke homofob. Jeg mener at alle mennesker er like mye verdt. Uansett hudfarge, kjønn, legning, religion og lignende».

Hun understreker at hun verken støtter Pride eller kirken på Pride. Videre gjør hun rede for eget ekteskapssyn: at det er for mann og kvinne. Og at hun mener mennesket enten er mann eller kvinne.

«Disse standpunktene gjør meg ikke til en homofob. Om nestlederen i Stavanger bispedømmeråd ikke liker eller tåler de saklige begrunnede meningene mine, så er jeg fremdeles ikke en homofob», skriver Egebakken i innlegget sitt.

– Jeg er lei av å være forsiktig i uttalelsene. Nå prøver jeg å være veldig tydelig. Jeg er lei av å sitte og høre på at jeg er mindre verdt enn andre kristne. Det har jeg tålt alt for lenge, og nå er jeg ferdig — Thor Magne Seland, nestleder Stavanger bispedømmeråd

– Skal ha likeverdig behandling i DNK

– Hva ønsket du å oppnå ved å poste innlegget, Thor Magne Seland?

– Jeg hadde ikke noe spesielt mål jeg ville oppnå, men jeg syntes det var spesielt at Therese Egebakken valgte å legge ut en tekst som så tydelig handlet om diskriminering på hudfarge, når hun samtidig går ut og sier det er greit at man velger bort noen som mener noe annet enn en selv.

Seland viser til saken som ble behandlet i Stavanger bispedømmeråd tidligere denne måneden, om muligheten for å la være å ansette prester som lever i likekjønnet samliv.

Stavanger bispedømme er det eneste bispedømmet i Den norske kirke som fremdeles åpner for å vektlegge samlivsform ved ansettelse av prester. Det betyr eksempelvis at de kan unngå å ansette noen basert på at vedkommende lever i et homofilt samliv.

Åpen folkekirke ønsker å fjerne denne muligheten for Den norske kirke, og har fremmet sak om dette til Kirkemøtet 2023. Saken var ute på høring i alle bispedømmene.

Voteringen over saken i Stavanger bispedømmeråd delte rådet på midten: 5-5, meldte Vårt Land. Dermed var det rådsleder Liv Heidrun Skaar Heskestads dobbeltstemme som tippet vektskålen – i favør av forslaget om at saken ikke bør behandles. Vedtaket gikk på tvers av biskop Anne Lise Ådnøy ønske.

Den norske kirke er likevel tydelige på at det skal være plass til to syn på likekjønnet samliv.

– Vi skal ha likeverdig behandling av synet på likekjønnet samliv i Den norske kirke, og da må det være likeverdig. Det er ikke likeverdig når noen står med Bibelen i hånda og sier at «dette er det rette synet». Man kan gjerne mene det, men man kan ikke bruke det på jobb mot andre kolleger, eller i «arbeidsgiveriet», sier Seland.

Om nestlederen i Stavanger bispedømmeråd ikke liker eller tåler de saklige begrunnede meningene mine, så er jeg fremdeles ikke en homofob — Therese Egebakken, leder i Frimodig kirke ung

Får støtte fra bispedømmerådsleder

Egebakken får støtte i kommentarfeltet under sitt innlegg der hun beskriver Selands handling som «et barnslig» og «usaklig stikk». Leder i Stavanger bispedømmeråd Liv Heidrun Skaar Heskestad skriver: «Varm støtte Therese. Dette er ikke greit.»

Også pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen kommenterer:

«Det er en helt utrolig oppførsel av en med et kirkelig tillitsverv – mot en i samme råd/styre. Leste også innledningen hans – han skriver han vet hva han gjør.

Det er nesten så man ikke tror at det er mulig.»

Villig til å trekke seg som nestleder

Seland skriver i sitt facebook-innlegg at «det blir sikkert bråk, jeg er sikkert frekk».

– Hva tenker du om at du, som nestleder i bispedømmerådet, poster noe slikt som dette om en kollega i kirkepolitikken?

– Det kan ikke være sånn at fordi jeg sitter i den rollen, så får jeg ikke mene noe. Jeg kunne sikkert gått stille i dørene, men nå rant det over, jeg orker ikke mer. Jeg har ingen problemer med å trekke meg som nestleder, dersom det blir nødvendig, sier Seland til Vårt Land.

– I kommentarfeltet til innlegget ditt blir du anklaget for brudd på opphavsretten og mulig ærekrenkelse. Hvordan stiller du deg til dette?

– Når noen legger ut noe offentlig til lesing for alle … Vi siterer hverandre på mye på Facebook, så det ville blitt vanskelig om det alltid var brudd på opphavsretten. Man må tåle kommentarer når man legger noe ut. Jeg syns jeg holder jeg er godt innafor, og synes ikke at jeg er frekk. Jeg har også tenkt å informere om innlegget på neste bispedømmeråd.

Støy i Stavanger

Vedtaket til bispedømmerådet har skapt støy i Stavanger bispedømme.

Forfatter Tore Renberg trakk seg fra jubileumssamarbeidet med Den norske kirke i Stavanger, og den planlagte premieren av verket «Stavangeroratoriet», skrev Vårt Land i forrige uke. Verket har han laget sammen med komponist Anders Brunvær Hauge.

Planen har vært at verket skal få premiere i Domkirken høsten 2024.

«Det vil ikke skje under disse omstendighetene; jeg kan ikke sette beina mine der», skrev Renberg på Facebook.

Til Vårt Land oppsummerte Renberg innlegget slik:

– Det viktigste for meg var å markere avstand til en praksis som den protestantiske-lutherske kirken har holdt på med siden reformasjonen med overgrep og utestenging av homofile. Med kjærlighetsbudet som begrunnelse, ønsket jeg å si til bispedømmerådet: «Beklager, men her stanser toleransen», sa han.

