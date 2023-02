Slik fikk tillitsvalgt i Presteforeningen tilgang til brevet han lekket til NRK

– Det var som medlem av Regionalt Arbeidsmiljøutvalg (RAMU) at informasjon ble gitt, opplyser stiftsdirektør i Møre, Bjørn Olaf Storhaug, til Vårt Land.

Forrige uke kom nyheten om at leder for Presteforeningen i Møre, Anders Barstad, har lekket et brev mellom sokneprest Benjamin Anda og biskopen i Møre.

Bakteppet for saken er en NRK-artikkel i januar hvor det gikk fram at Anda har bedt biskopen i Møre om sluttpakke, etter at Bispemøtet høsten 2020 slo fast at man ikke kan motsette seg samarbeid med kvinnelige prester. Informasjonen gikk frem av et brev fra biskopen til Anda som NRK hadde fått tilgang til.

Anda uttalte til NRK at han synes det er «dypt kritikkverdig at et brev mellom arbeidstaker og arbeidsgiver» blir videreformidlet til pressen.

Ifølge Dagen er ikke Anda medlem av Presteforeningen. Likevel fikk Barstad tilgang til dokumentet. Nå kan altså stiftsdirektøren fortelle hvordan det gikk til.

Medlemmer av arbeidsmiljøutvalget ble satt på kopi av det aktuelle brevet, opplyser Storhaug til Vårt Land.

– Ingen automatikk

RAMU er et organ der arbeidsgiver og arbeidstaker møtes for å orientere og drøfte spørsmål som berører arbeidsmiljø. Blant annet har de diskutert arbeidsmiljøet for kvinner i prestetjeneste og har jobbet med en tiltaksplan, ifølge stifsdirektøren.

Organet har følgende medlemmer: Biskop, stiftsdirektør og personalleder for arbeidsgiver. For arbeidstakersida er det regionalt verneombud for prester, verneombud for kontortilsatte og tillitsvalgt i Presteforeningen, i dette tilfellet Barstad. Fordi Presteforeningen er den største fagorganisasjonen, representerer de alle prester i gjennom arbeidsmiljøutvalget – også prester som ikke er medlem i den aktuelle fagforeningen.

Biskopen har tidligere opplyst til Dagen at det aktuelle brevet ble sendt til mellom fem og ti personer

– Er det vanlig å dele brev som inneholder opplysninger fra en personalsak i RAMU?

– Nei, det er ingen automatikk i det, sier Storhaug.

– Hvorfor ble brevet mellom biskopen og Anda delt med arbeidsmiljøutvalget?

– Vi ønsker ikke å kommentere dette ytterligere. Vi ønsker nå ro om saken.

Anda sier han ikke ble orientert

Stiftsdirektøren ønsker heller ikke å kommentere om Anda ble orientert om at RAMU-medlemmene ble satt på kopi i brevet, samt hvem som tok avgjørelsen om å dele brevet med RAMU.

Vårt Land har spurt Benjamin Anda om han gav sitt samtykke til at medlemmer av arbeidsmiljøutvalget kunne settes på kopi i brevet fra biskopen til ham. Han har også fått spørsmål om han i det hele tatt ble orientert om at mellom fem og ti personer ble satt på kopi.

Han svarer på tekstmelding at han ikke har tid til en samtale med Vårt Land, men at hans svar på begge spørsmål er «nei». Det samme stadfester han til Dagen, og sier dessuten:

– Mitt brev til biskopen, som dette var et svarbrev på, var unntatt offentligheten.

Anda forventer nå at bispedømmet tar kontakt med ham.

Ikke unntatt offentligheten

Anders Barstad har tidligere uttalt at det lekkede dokumentet ikke unntatt offentlighet da han fikk innsyn i det, men medgir altså at det var en feilvurdering å formidle det til NRK. Han har også valgt å stille sitt verv som tillitsvalgt i Presteforeningen til disposisjon som følge av saken.

At brevet ikke var merket «unntatt offentlighet» kan stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug bekrefte.

– Statusen på brevet er den samme i dag, sier han.

– Hva betyr det i praksis at det ikke er unntatt offentlighet?

– Det betyr at hvis noen ber om innsyn, så vil vi gjøre en vurdering og saksbehandling. Dokumentet er del av personalsak.

Storhaug uttalte tidligere denne uken til Vårt Land at han mener bispedømmet har gode rutiner for behandling av personalsaker.

– Vi vil imidlertid gå gjennom praktiseringen av rutiner med bakgrunn i den aktuelle saken med hensyn til det som blir formidlet til tillitsvalgte som grunnlag for medvirkning og medbestemmelse, skrev han i en e-post.