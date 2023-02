Forfatter Tore Renberg avlyser premiere i Domkirken. Nå ønsker biskopen å møte ham

– Jeg har ikke snakket med Renberg om hans utspill, men vil gjerne møte ham, skriver Anne Lise Ådnøy, biskop i Stavanger, til Vårt Land.

Torsdag ettermiddag la forfatter Tore Renberg ut en lengre tordentale på Facebook. Den var rettet mot det knappe flertallet i Stavanger bispedømmeråd som i begynnelsen av februar vedtok et mye omtalt forslag: De ønsker at bispedømme i sitt høringssvar skal foreslå at samlivsform fortsatt skal kunne vektlegges ved ansettelser av prester. Saken skal behandles på Kirkemøtet i høst.

Stavanger er i dag det eneste bispedømmet i Den norske kirke som åpner for å spørre søkere til prestestillinger om samlivsform.

I Facebook-innlegget stiller Renberg seg kritisk til vedtaket og annonserer at han også bryter sitt jubileumssamarbeid med kirken.

– Kan ikke sette beina mine der

Sammen med komponist Anders Brunvær Hauge står Renberg bak Stavangeroratoriet, en av hovedsatsingene når Stavanger, bispedømmet og domkirka i 2025 skal markere sitt 900 års-jubileum. Ifølge Stavanger Aftenblad, som først omtalte saken, har prosjektet fått 2,45 millioner kroner i støtte over tre år.

Planen har vært at verket skal få premiere i Domkirken høsten 2024. Deretter skal det framføres i Stavanger konserthus våren 2025, selve jubileumsåret.

Men en premiere i Domkirken blir nå uaktuelt.

«Det vil ikke skje under disse omstendighetene; jeg kan ikke sette beina mine der», skriver Renberg på Facebook.

I stedet vil premieren settes opp i konserthuset.

[ Etter turbulente år i NLM vil han lede organisasjonen mot forsoning ]

FORSTÅELSE: – Jeg har forståelse for standpunktet hans, men tror vi når lenger med dialog og aktivt nærvær, skriver biskop Anne Lise Ådnøy om forfatter Tore Renbergs utspill. (Erlend Berge)

Tilhørte mindretallet

Biskopen i Stavanger, Anne Lise Ådnøy, forteller at det har vært mange reaksjoner etter møtet i bispedømmerådet, fra ulike ståsted. Hun sier følgende om Renbergs utspill:

– Jeg har forståelse for standpunktet hans, men tror vi når lenger med dialog og aktivt nærvær, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Hun vil også møte Renberg.

– Hva ønsker du å formidle til Renberg dersom dere får til et møte?

– Da vil jeg takke for engasjementet og luther-henvisninger. Og satse på at vi får en spennende utveksling, skriver hun.

I det omtalte møtet til bispedømmerådet i februar, var Ådnøy tydelig på hvor hun selv sto i saken:

– Det er min overbevisning at de som kjemper imot at likekjønnede skal ha samme rett til stillinger i bispedømmet er på kollisjonskurs med Guds frigjørende vilje. Jeg tenker at dette er noe som historien kan komme til å dømme oss for. Så alvorlig synes jeg det er, sa hun, ifølge Aftenbladet.

Frimodig kirke UNG REAGERER: Therese Egebakken har lite til overs for Facebook-innlegget til Tore Renberg. – Han tar personene og ikke saken, mener hun. (Erlend Berge)

– Tar personer

I Facebook-innlegget navngir Renberg det konservative flertallet i bispedømmerådet, som utgjør fire personer. En av dem er Therese Egebakken. Det reagerer hun på.

– Han tar personene og ikke saken. Istedenfor å konsentrere seg om for eksempel vedtaket som ble fattet eller saksdokumentene til møtet, så legger Renberg ut profilbilder av oss fem bispedømmerådsmedlemmer og tar personer, skriver hun på Facebook-siden sin.

– Har forståelse

Lena Antonius er prosjektleder Stavanger 2025 og har fått med seg utspillet til Renberg.

– Vi har forståelse for at Tore Renberg og andre reagerer på høringssvaret i bispedømmerådet, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Hun forteller at domkirken står sentralt i markeringen av 900-årsjubileet, og at de i disse dager jobber for fullt med programmet.

– Domkirken er kjernen i fortellingen om byens historie, og i 900-årsjubileet skal vi løfte fram Domkirken som nasjonal kulturskatt, og den best bevarte middelalderkatedralen i Norge, skriver hun.

Hun påpeker at de ikke har vært i kontakt med verken Renberg eller andre aktører tilknyttet jubileet etter utspillet i går.

---

Stavanger 2025

Snart er det 900 år siden Stavanger domkirke ferdig. Begivenheten markerer begynnelsen på fortellingen om Stavanger by og bispedømme.

I 2025 skal jubileet markeres.

Hovedarrangør for Stavanger 2025 er Stavanger kommune, med Den norske kirke og Universitetet i Stavanger som medarrangører. I tillegg er Museum Stavanger, Stavanger Sentrum, Stavanger Turistforening og Sølvberget samarbeidspartnere.

---