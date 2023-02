Vitset om bergensere da hun ble presentert som ny biskop

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Torsdag kveld ble det offentliggjort at det er Ragnhild Jepsen som vil ta over bispekappen etter Halvor Nordhaug. Jepsen blir med det blir med det den første kvinnelige biskopen i bispedømmets over 950 år lange historie.

Fredag formiddag presenterte Den norske kirke den nye biskopen under en pressekonferanse i Bergen domkirke, hvor Jepsen i framtiden vil ha sitt virke.

Foruten Jepsen selv, talte kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, preses Olav Fykse Tveit og bispedømmerådsleder Vemund Øiestad.

– En historisk dag

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum var den første som fikk gi den nye biskopen sine lykkeønskninger.

– Jeg har gleden av å si; velkommen til Bergen, åpnet Raaum.

– Det er en historisk dag. Bjørgvin får sin første kvinnelige biskop, og rekken av menn foran den nytilsatte biskopen er lang, fortsatte hun.

– Det er en historisk dag. Bjørgvin får sin første kvinnelige biskop, og rekken av menn foran den nytilsatte biskopen er lang, fortsatte hun.

I tillegg til å ønske Jepsen velkommen, understreket Raaum at Kirkerådet hadde det hun beskriver som «tre gode, solide og kompetente, men også forskjellige kandidater» å velge mellom.

– Hva slags biskop får Den norske kirke og Bjørgvin bispedømme? spurte Raaum retorisk.

– Vi får en av Norges fremste liturger, som synger som om vi hører glimt av Gud. Vi får en biskop som har en lang og solid ledererfaring. En biskop som har vist sine evner som brobygger, som er samlende og som står frem og viser retning for kirken, sa hun videre.

Gode og store forventninger

Også preses Olav Fykse Tveit ønsket Jepsen velkommen som ny kollega på vegne av alle i Bispemøtet.

– Vi ser frem til å samarbeide med deg om de oppgavene vi skal stå sammen om i kirken, som du nå skal gå inn i her i Bergen, og i dette fantastiske bispedømmet.

Tveit peker på at den nye biskopen kommer til tjenesten med mye som hun kan og vil by fram.

– Og som biskopen din i Nidaros domprosti, får jeg si på en dag som denne: «Den som har noko å fare med, den fer», sa Tveit, til humring fra salen.

Preses la til at det både er gode og store forventninger til den nye biskopen.

– Forventningene er der fordi det er tillit til deg om at du har noe å komme med. Mange vil oppdage hva det er. Noen av oss vet en god del om hva det er allerede.

Preses sier at Bjørgvin nå får en biskop som er glad i kirka, og som er villig til å gjøre det meste for at kirka skal få det beste av både henne selv og de hun arbeider sammen med.

Takknemlig

Jepsen delte også selv noen ord, før presentasjonen av den nye biskopen var over.

– Kjære alle sammen, det er med skjelvende glede jeg står her i dag. Jeg er glad og takknemlig for å være her i dette flotte kirkerommet som nyutnevnt biskop i Bjørgvin bispedømme, startet hun.

Videre snakket den nye biskopen om hvordan bispedømmet strekker seg utover by, bygd og kyst – helt til det store utland hvor sjømannsprestene arbeider.

– Hvordan vi bor har også noe å si for hvordan vi tror.

– Vi må finne frem til hvordan vi lever godt sammen i respekt, tillit og ulikhet i kirka og i samfunnet. Vi må tåle ulikheter, når vi kan dele tradisjoner og troserfaringer.

Mot slutten av talen kom den nye biskopen med et lite stikk til bergenserne.

– Det er en vits jeg pleier å dra, som er siste gangen jeg sier nå. Den handler om bergenseren og trondhjemmeren som møtes. Bergenseren sier; jeg er født i Bergen, har levd i Bergen og vil dø i Bergen. Da svarer trønderen; har du ingen ambisjoner.

Vitsen ble godt mottatt av de som var til stede under biskoppresentasjonen i Bergen domkirke fredag formiddag.

Flertall i Kirkerådet

Den lange valgprosessen nådde sin klimaks under torsdagens møte i Kirkerådet, hvor Jepsen sto igjen som én av tre kandidater. Valget ble på forhånd omtalt som uvanlig åpent, men da stemmetallene ble offentliggjort, ble det tydelig at domprosten i Nidaros hadde vunnet et klart flertall.

Jepsen hadde da fått åtte stemmer, mens motkandidatene Sunniva Gylver og Kjersti Gautestad Norheim fikk henholdsvis seks og to stemmer.

---

Bjørgvin bispedømme

Omfatter menighetene i Vestland fylke. Bispesetet er i Bergen.

Biskopen i Bjørgvin har også tilsyn med Sjømannskirka – norsk kirke i utlandet.

Bjørgvin har over 450.000 kirkemedlemmer. Det er delt i elleve prosti, 43 fellesråd og 176 sokn.

Den nye biskopen erstatter Halvor Nordhaug, som ble innsatt som biskop i 2009.

Den norske kirke har tolv biskoper.

Bjørgvin har kun hatt mannlige biskoper tidligere.

Kilde: Store norske leksikon.

---