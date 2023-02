– Å heve stemmen og si meg uenig i noe, sier min gamle personlighet er helt feil. Men i det nye livet er det plutselig positivt, sier Jan Frode Nilsen.

Denne uka la han ut en post i sosiale medier der han skriver at han nå går til demokratiets neste nivå, og er nominert på 4. plass på Risør Arbeiderpartis liste til lokalvalget 2023.

Når man først betaler så mye for en frihet, tror jeg man har en annen verdsettelse av det — Jan Frode Nilsen

Må holde seg unna demokrati

Første gang Nilsen stemte, var i 2017. Da forhåndsstemte han, for å slippe å bli oppdaget. Da hadde han levd hele livet i Jehovas vitner, som han beskriver som et miljø der demokrati var noe man skulle holde seg unna:

«En test på lojaliteten til troen på at Guds Rike skal løse menneskenes problemer. Ikke vi mennesker. Man skulle heller ikke hevde sine personlige meninger høyt, da dette var mangel på ydmykhet», skriver Nilsen.

I august 2019 skrev Vårt Land at Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg, med Nilsen som en anonym stemme.

Talsperson for Jehovas vitner i Skandinavia, Dag-Erik Kristoffersen sa den gangen:

– Hvis man med viten og vilje velger å stemme ved et politisk valg, og står for det, så har man selv tatt et valg om at man ikke lenger ønsker å være ett av Jehovas vitner.

Kristoffersen begrunnet ståstedet til Jehovas vitner med at Jesus sa til sine disipler at de ikke skulle være en del av verden, slik han ikke var en del av verden.

[ Jehovas vitner mistet statsstøtten – vil saksøke staten ]

Rørt på valgdagen

Senere høsten 2019 gikk Nilsen åpent ut med kritikk mot Jehovas vitner, etter at organisasjonens ledelse hadde skrevet til norske myndigheter at familiebånd fortsetter som normalt etter at noen har blitt ekskludert fra Jehovas vitner.

Siden har Nilsen hatt kontakt med nærmeste familie i Jehovas vitner bare ved noen få anledninger. Selv er han ikke lenger medlem.

Ved Stortingsvalget i 2021 turte Nilsen for første gang i sitt liv å møte opp i stemmelokalet på selve valgdagen for å avgi sin stemme. Da var han 43 år gammel.

– Jeg har venner som reiser ganske langt til en annen kommune for å forhåndsstemme et sted de ikke kan bli sett. Jeg har vært i den situasjonen selv. For den jevne nordmannen er dette fjernt, sier Nilsen.

Selv syntes han det var rørende å møte opp på valgdagen og stå i kø.

– For meg var det kjempestort. Nå blir det ekstra spesielt når jeg kan putte inn en lapp med mitt eget navn på. Det er kult og gøy. Når man først betaler så mye for en frihet, tror jeg man har en annen verdsettelse av det, sier Nilsen.

LOKALPOLITIKK: Jan Frode Nilsen deltar på et møte sammen med Agnes Norgaard, leder for Risør Arbeiderparti. (Risør Arbeiderparti)

Nilsen forteller at i kulturen han er vokst opp med, snakker man negativt om å delta i politikk og demokratiet, for å rettferdiggjøre ståstedet.

– Når jeg sitter på årsmøtet i Risør Ap, tar jeg meg i hvor annerledes virkeligheten der er enn det jeg trodde. Når jeg hever stemmen og snakker de tyngste stemmene litt imot, kommer folk etterpå og sier at det var bra. Samtidig er det en indre fight i meg mellom gamle og nye stemmer, sier Nilsen.

[ «Var det verdt det for oss som nå har betalt prisen for å fortelle?» ]

– Jeg er for frihet på alle måter

– Blir frihet i tros- og livssynsamfunn noe du kommer til å jobbe med politisk?

– Det er ikke sikkert at det er så mye lokalpolitikk i det. Men jeg har andre ting jeg har med meg fra mine erfaringer, som psykisk helse. Jeg har fått mye hjelp fra det offentlige, med to-tre år på distriktspsykiatrisk senter med terapi. Jeg vet ikke om mange som sitter i kommunestyret og er åpne om det.

Nilsen mener at han også vet mye om integrering.

– Det høres kanskje idiotisk og sprøtt ut, men de i min situasjon vet hva jeg mener. Jeg har restartet livet som 40-åring helt uten bekjentskaper. Jeg har lært meg nye språk, ny kultur, og begynt på nytt. Jeg har forståelse for fremmedgjøring og det å restarte liv.

Å motarbeid religioner ser Nilsen ikke for seg.

– Jeg har ikke noe imot religioner og har mange gode minner fra religiøse sammenhenger. Jeg er for frihet på alle måter, både ting man liker og ikke liker. Samtidig er det også grenser for toleranse, som i situasjoner der flere rettigheter må veies opp mot hverandre.

Endringslogg: Tittelen er endret og et avsnitt er fjernet.

[ Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg ]