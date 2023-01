Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Det er mange grunner til at vi har meldt oss på. Det er møter, samlinger, lovsanger og mye sosialt, sier Tomine Sandal.

– Og så er det veldig god stemning, supplerer Miriam Hovde.

De to 15-åringene skal til helga være med på den kristne festivalen Impuls som arrangeres for 24. gang i Stavanger. Det er de ikke alene om. 2.500 ungdommer og frivillige er påmeldt årets festival som finner sted i lokalene til IMI-kirken, en menighet tilsluttet Normisjon og Den norske kirke.

På programmet står et bredt spekter av foredragsholdere og tematikk. Mike Pilavachi (UK), pastor og leder for Soul Survivor Watford, er med som årets hovedtaler, og skal blant annet snakke om «hvordan ufarliggjøre det overnaturlige i hverdagen». I tillegg blir det seminarer med blant andre Sofie Braut, lektor og samfunnsdebattant, og Marian Nygård, lærer på IMI-kirkens bibelskole. Dessuten blir det konserter med Lisa Børud og Agape D.

For de to jentene er det tredje året på rad de deltar. Å velge ut ett bestemt høydepunkt synes de er vanskelig.

– Det er hele pakka, sier Miriam.

HØYDEPUNKT: – Festivalen er et høydepunkt. Vi gleder oss lenge i forveien, forteller Miriam Hovde (f.v.). Sammen med Tomine Sandal skal hun være både deltaker og medarbeider på den kristne festivalen Impuls i Stavanger i helga. (Caroline Teinum Gilje)

Impuls

Impuls i Stavanger arrangeres 27–29. januar 2023 for 24. gang.

2.500 ungdommer og medarbeidere er påmeldt festivalen som finner sted i IMI-kirkens lokaler, etterfulgt av Trondheim sin Impuls-konferanse påfølgende helg.

Siden år 2000 har Impuls samlet over 60.000 ungdommer i Norge på konferanser med fokus på forkynnelse, lovsang, etterfølgelse og utrustning. Impuls har også egne etableringer i Thailand og Kambodsja.

Kilde: Impuls

«Betrodd»

Mens fjorårets festival måtte flyttes tre måneder ut i det nye året på grunn av koronarestriksjoner, går årets arrangement som normalt. Festivalsjef Halvor Lindal merker at ungdom fortsatt er sultefôret på sosial kontakt etter to år med pandemi. Tidligere denne uken sendte de ut en pressemelding hvor de kunne opplyse at festivalen er fullbooket.

– Vi er veldig glade og ydmyke over at vi igjen får lov til å fylle huset med så mye flotte ungdom. Tiden med pandemi har lært oss at vi trenger å møtes, ikke minst at ungdom igjen får lov til å samles og erfare fellesskap med Gud og hverandre, sier festivalsjef Halvor Lindal til Vårt Land på telefon.

En rød tråd for årets festival er ordet «betrodd», noe Lindal utdyper slik:

– Bibelen sier tydelig at Gud har trodd på oss lenge før vi kunne tenke og tro på ham. Det er der det store ligger: Gud har tro på oss og gikk helt i døden for oss alle. I tillegg har han betrodd oss å gi videre de gode nyhetene, sier Lindal.

FESTIVALSJEF: – Vi er veldig glade og ydmyke over at vi igjen får lov til å fylle huset med så mange flotte ungdom, sier Halvor Lindal, leder for Impuls i Stavanger. Bildet er fra fjorårets festival. (Caroline Teinum Gilje)

Medarbeidere for første gang

«Betrodd» er også et stikkord som er høyaktuelt for 15-åringene Miriam og Tomine denne helga. Tidligere har de kun vært deltakere på Impuls. I år får de også være medarbeidere. Miriam skal stå en i en salgsbod og selge stoler som deltakerne kan sitte på. Tomine skal stå i kiosken.

Til sammen er nesten 500 frivillige medarbeidere involvert i festivalhelgen. Flere av dem er på alder med de to jentene. Andre går på bibelskolen til IMI-kirken eller er voksne med en tilknytning til menigheten. Alle er en del av ungdomsarbeidet til IMI.

– Festivalen er et høydepunkt. Vi gleder oss lenge i forveien, forteller Miriam.

– Også er det gøy at det er vår menighet som arrangerer en stor festival som dette, synes Tomine.

Når Vårt Land møter de to jentene denne fredags formiddagen, befinner de seg på KFskolen i Stavanger hvor de går i 10. klasse. Det er en kristen grunnskole som startet opp høsten 2013. For Miriam og Tomine betyr det mye å få delta på et stort arrangement som Impuls, ikke minst når de neste år skal begynne på videregående skole uten en kristen profil.

– Festivalen har mye å si for oss, både nå, men også når vi begynner på videregående. Ungdom som er med innser at de ikke er alene om troen sin, sier Tomine.

FESTIVALKLARE: 15-åringene Miriam Hovde (f.v.) og Tomine Sandal er begge med i ungdomsarbeidet til IMI-kirken i Stavanger. Den samme menigheten står bak festivalen Impuls. (Caroline Teinum Gilje)

