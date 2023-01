Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Hvis du har gått ned Karl Johan på en lørdag i løpet av det siste året, har du kanskje sett en stand med unge menn som deler ut gratis koraner i en paviljong med budskapet «Jesus er en muslim».

Det er den relativt nye organisasjonen Norsk Dawah som står bak koran-utdelingen.

Førsteamanuensis Lars Gule ved OsloMet har forsket på islamistisk ekstremisme i Norge. Han karakteriserer Norsk Dawah som en ytterliggående organisasjon.

– Dette er en ekstremistisk salafist-gruppe som er militant i sin retorikk og teologi. Teologisk er dette holdninger vi har sett i Profetens Ummah tidligere, sier han til Vårt Land.

Fengslingsmøte av Mulla Krekar. FORSKER: Lars Gule sammenligner Norsk Dawah med Profetens Ummah. (Berit Roald/NTB)

– Hva er det som gjør at du kaller dem ekstreme?

– De mener at man ikke skal delta i demokratiet, og de har et reaksjonært kvinnesyn og en diskriminerende holdning til ikke-troende. Det er holdninger som undergraver menneskeverd og demokratiske prinsipper.

Vårt Land har vært i kontakt med organisasjonen, som ikke ønsker å kommentere saken eller Gules karakteristikker.

---

Profetens Ummah

Profetens Ummah er en islamistisk gruppe som støttet Den islamske staten (IS).

Organisasjonen rekrutterte fremmedkrigere til Syria.

Arfan Bhatti og Ubaydullah Hussain var blant frontfigurene.

Kilde: Store norske leksikon

---

– Ugreit

Rina Mariann Hansen (Ap), Oslo-byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, mener Norsk Dawahs standaktivitet er et eksempel på at det ligger mange vanskelige avveininger når det gjelder ytterliggående organisasjoner.

– Vi er opptatt av at Oslo skal være en livssynsåpen by der folk skal kunne ha den religionen de har. Samtidig skal alle kunne være trygge, og vi skal beskytte innbyggerne mot hat og intoleranse, sier hun til Vårt Land.

– Det er mye som er ugreit i Norsk Dawahs virksomhet. Men om det er ugreit, så er det ikke nødvendigvis ulovlig.

Hansen viser til at frontfigur Yousuf Dawah har ytret støtte til Islam Net og sagt at lover og regler kun skal følges så lenge de ikke går på tvers av religionen. Men så lenge Norsk Dawah følger loven, kan de ikke stoppes i å spre sitt budskap.

Nye koronatiltak i Oslo fram til jul BYRÅD: Rina Mariann Hansen (Ap) synes det er mye med Norsk Dawah som er ugreit. (Heiko Junge/NTB)

– Det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for å inkludere ungdom i sosiale miljøer, og fange det opp hvis de er i faresonen for å bli radikalisert, sier byråden:

– Organisasjoner som dette har et større nedslagsfelt nå enn tidligere, fordi de rekrutterer på sosiale medier. Derfor tenker jeg også at vi må følge med på hva ungdommene gjør, og lære dem å være kritiske.

Hansen oppfordrer også folk som er på vei inn i et nytt religiøst miljø, til å sjekke om det er et registrert trossamfunn eller kun en løs gruppering.

Konverterer på stand

Den 1. januar skriver Norsk Dawah på Facebook at de har delt ut 8.000 koranoversettelser og 15.000 andre trykksaker i løpet av det siste året. Mer enn 130 personer har konvertert på stand hos dem, hevder de, og blir så invitert til videre trosopplæring i ettertid.

Koran-versjonen Norsk Dawah deler ut, er en engelsk oversettelse med tolkninger, som er mye brukt av salafistiske bevegelser i Vesten. Organisasjonen selv er imidlertid ordknapp om hvor de plasserer seg i det teologiske landskapet.

STAND: Norsk Dawahs stand og styreleder Fredrik Bjelland, lagt ut av frontfigur Yousuf Dawah på Facebook. (Privat/Facebook)

Frontfigur Yousuf Dawah, som er tilknyttet organisasjonen, legger derimot ofte ut synspunkter på ulike religiøse spørsmål på Facebook og TikTok. For å understøtte sine synspunkter, viser han gjentatte ganger til en spørsmål og svar-side drevet av en salafistisk sjeik.

Bør tas på alvor

Forsker Lars Gule mener at Norsk Dawah bør tas på alvor, selv om de kan fremstå marginale. Han viser til det høye følgertallet på sosiale medier, og at innlegg med ytterliggående meninger får likes og støttende kommentarer.

– De er åpenbart et identitets-alternativ til de etablerte moskeene, og til Islam Net. For ungdommer handler dette om en søken etter identitet. Det så vi også med Profetens Ummah.

---

Norsk Dawah

Organisasjonen Norsk Dawah ble stiftet for litt over et år siden. «Dawah» betyr å kalle folk til islam.

Organisasjonen har hatt stands i Oslo, Stavanger og Kristiansand hvor de forsøker å få flest mulig til å konvertere ved å avsi den islamske trosbekjennelsen på stedet.

Frontfigur Yousuf Dawah har over 25.000 følgere på TikTok og oppunder 7.000 på Facebook, og legger jevnlig ut videoer og direktesendinger. Den mest sette videoen har over 300.000 visninger.

Organisasjonen har også samlet inn over 80.000 kroner via Spleis til å kjøpe bil og koraner for å ta misjonsvirksomheten ut på veien.

---

Ba regjeringen sørge for verktøy

I mai 2021 gikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sammen om et anmodningsvedtak der Stortinget ba regjeringen komme tilbake med bedre verktøy for kommunene til å bekjempe radikalisering, blant annet ved å vurdere tilsyn med religionsopplæring for barn og unge.

Vårt Land har vært i kontakt med Barne- og familiedepartementet, som opplyser at saken fortsatt er under utredning.

Det var byrådens parti som sto bak forslaget. Hansen mener imidlertid det er for tidlig å svare på om denne typen tilsyn vil fungere i praksis. Det er uansett politiets oppgave å vurdere om Norsk Dawah eller enkeltmennesker fra miljøet utgjør en sikkerhetsrisiko, understreker hun.

Gule mener på sin side at det er feilslått å forsøke å føre en slik offentlig kontroll med religionsopplæring.

– Jeg liker definitivt ikke salafistiske tolkninger, men det er ikke forbudt å ha forkastelige holdninger. Skal man angripe dette, så må man gjøre det med argumenter. Og de som har de beste argumentene i denne sammenhengen, er andre muslimer.

Ville stoppe aktivitetssenter

Noe av bakgrunnen for Stortingsvedtaket fra 2021 var Islam Nets planlagte aktivitetssenter i Groruddalen, forklarer innvandringspolitisk talsperson Erlend Wiborg i Frp, som også stemte for vedtaket.

Da Islam Nets planer ble kjent, annonserte politikere fra Rødt via Ap til Frp at de ønsket å stoppe det. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig i praksis.

Stortingets muntlige spørretime FRP: Stortingsrepresentant Erlend Wiborg etterlyser at regjeringen leverer det Stortinget har bedt om. (Ole Berg-Rusten/NPK)

Wiborg er tydelig på at Norsk Dawahs standaktivitet på Karl Johan er omfattet av ytringsfriheten.

– Men når de står der og forfekter en udemokratisk ideologi, så mener jeg det viser at vi har et stort problem med islamisme, og at vi må sette inn hardere grep, sier han.

– Norsk Dawah inviterer også de som konverterer til videre kursing, er det grunn til å være bekymret for det?

– Det er derfor jeg er opptatt av at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med det vi har bestilt, for vi må få stoppet rekrutteringen.