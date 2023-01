Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Både Ragnhild Jepsen og Kjersti Gautestad Norheim får fem førstestemmer fra biskopene, men Jepsen får flest andrestemmer og troner derfor øverst på listen. Det betyr at Sunniva Gylver er den færrest biskoper ønsker seg, med to førstestemmer.

Slik stemte biskopene

Ragnhild Jepsen fikk fem førstestemmer, seks andrestemmer og én tredjestemme.

Kjersti Gautestad Norheim fikk fem førstestemmer, to andrestemmer og fem tredjestemmer.

Sunniva Gylver fikk to førstestemmer, fire andrestemmer og seks tredjestemmer.

Alle biskopene har også gitt en begrunnelse for hvem de mener er best skikka til å bli biskop. Begrunnelsen er ikke offentlig, men brukes av Kirkerådet når de skal vurdere hvem som til slutt blir biskop av de tre kandidatene.

Ikke avgjort

Dette betyr at Bjørgvin bispedømme og biskopene er samstemte om å ville ha Jepsen som ny biskop. Men det er Kirkerådet som avgjør hvem det blir under et møte 9.–10. februar.

Kirkerådet skal intervjue alle de tre kandidatene. Deretter vil én av dem bli utnevnt til biskop.

Bjørgvin bispedømme leverte sin innstilling forrige uke. De ønsker Ragnhild Jepsen som sin biskop, med Sunniva Gylver på andrevalg og Kjersti Gautestad Norheim som sistevalg.

Da Hamar bispedømme i november i fjor skulle få ny biskop, var ikke biskopene og bispedømmerådet helt samstemte. Biskopene ønsket seg Hege Fagermoen, mens bispedømmet ville ha Ole Kristian Bonden. Kirkerådet landet på Bonden.

Slik velges ny Bjørgvin-biskop

12. januar ga Bjørgvin bispedømme sin innstilling på hvem de ønsker som ny biskop.

19. januar gikk fristen ut for at alle biskopene skulle gi sine første-, andre- og tredjestemmer på hvem de ønsker seg. De må også begrunne hvorfor.

Tilslutt gjennomfører Kirkerådet, som ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum, intervjuer med de tre kandidatene. Deretter velges ny biskop under Kirkerådets møte som er 9.–10. februar.

Dette er kandidatene

KANDIDAT: Kjersti Gautestad Norheim er sokneprest i Birkeland sokn og bispekandidat Bjørgvin. (Privat)

Kjersti Gautestad Norheim er sokneprest i Birkeland menighet i Bergen kommune. Hun kom inn i kampen om bispedømmet med en supplerende nominasjon, og endte opp med flest stemmer i den rådgivende avstemningen. I tillegg til jobben som sokneprest, er Norheim timelærer i praktisk teologi ved NLA Høgskolen. Hun har bakgrunn som misjonsprest i Estland, noe hun nylig har skrevet om i Vårt Land, og i 2020 ble hun tildelt Olavsstipendet til Den norske kirke.

Kommentator Åste Dokka skriver at Norheim er en «dreven kirkepolitiker» og «en konservativ som samarbeider og klarer å bygge broer til andre».

KANDIDAT: Ragnhild Jepsen er domprost i Nidaros og bispekandidat Bjørgvin. (Liv Mari Lia)

Ragnhild Jepsen er domprost i Nidaros, noe hun har vært siden 2011. Før dette var hun sokneprest i Nidaros domkirke i fem år. Hun er kandidaten som bispedømmerådet i Bjørgvin ønsker seg som sin nye biskop.

Kommentator Åste Dokka beskriver Jepsen som en «strålende liturg og predikant» med «betydelig ledererfaring, også når det gjelder arbeidsgiveri». Jepsen har i tillegg til tiden i domkirken vært engasjert i blant annet KFUK-KFUM og KFUK-KFUM, hvor hun også var styreleder.

Sunniva Gylver KANDIDAT: Sunniva Gylver er prest i Fagerborg menighet og bispekandidat Bjørgvin. (Erlend Berge)

Sunniva Gylver er sokneprest i Fagerborg menighet i Oslo. Gylver er blant annet kjent som TV-prest og forfatter, samt en av bidragsyterne til andaktsprogrammet Plussord. Hun underviser også på MF vitenskapelig høyskole og er spaltist i Vårt Land.

Kommentator Åste Dokka kaller Gylver «noe så sjeldent som en rikskjendis av en prest» og skrivet at det hun formidler er «solid og gjennomtenkt og bærer preg av sunn teologi og livsnærhet».

Bjørgvin bispedømme

Omfatter Vestland fylke. Bispesetet er i Bergen.

Biskopen i Bjørgvin har også tilsyn med Sjømannskirka – norsk kirke i utlandet.

Bjørgvin har over 450 000 kirkemedlemmer. Det er delt i elleve prosti, 43 fellesråd og 176 sokn.

Den nye biskopen erstatter Halvor Nordhaug, som ble innsatt som biskop i 2009.

Den norske kirke har 12 biskoper.

Bjørgvin har kun hatt mannlige biskoper tidligere.

Kilde: Store norske leksikon.

