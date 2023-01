Kjøde går ut i permisjon fra toppjobben i Laget

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Generalsekretæren i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), ofte bare kalt Laget, skal ha permisjon fra toppstillingen blant annet for å studere.

– Jeg elsker jobben min som generalsekretær i Laget, men nå skal jeg ha et halvt års pause fra den, skriver han.

Tiden vil han bruke til familie, venner og studier, skriver han og melder at «Tempoet skal ned, bøker skal fordøyes, naturen skal nytes, kalenderen tømmes og spontaniteten dyrkes. Dessuten skal tidstyver som SoMe, nettaviser og notifications bures inne. Min tilstedeværelse på FB må derfor ikke regnes med.»

Når Kristelig Pressekontor tar kontakt, viser det seg at han allerede er i gang med halvåret borte fra kontoret på Holbergs plass i Oslo. Det viser seg også at det formelt er snakk om en pappaperm som startet 15. januar, men at deler av tiden fram til sommerferien vil bli brukt på studier.

– Det har vært syv intense år som generalsekretær, og det er godt å refokusere, sier Kjøde til KPK.

Assisterende generalsekretær Anne Lin Bringaker Hynnekleiv skal bestyre Laget i Kjødes fravær.

Kjøde gir ingen signaler om at han har planer om å slutte i Laget:

– Jeg gleder meg både til permisjonstiden og til å komme tilbake fra den, enda rikere, skriver han på sin Facebook-side.

