Brann ved tidligere misjonsstasjon i Kamerun

Da seniorrådgiver i Det Norske Misjonsselskap (NMS), Erik Bischler, ankom Centre International d’Accueil (CIAEI) i Ngaoundéré tirsdag ettermiddag sto et av byggene tilknyttet senteret i full flamme. Det skriver KPK.

– Brannen startet i en ombygget tomannsbolig, som ble bygget av NMS på 70-80-tallet, litt over klokken 14 tirsdag, forteller Bischler på nms.no.

Det er mistanke om at brannen skyldes en feil ved det elektriske anlegget.

– Brannen ble oppdaget av arbeiderne som umiddelbart varslet andre på senteret, samtidig som de startet slukningsarbeidet med lokal vanntilførsel og brannslukningsapparater. Dessverre hadde ilden allerede fått slik tak at de måtte trekke seg tilbake, sier Bischler.

Ingen personer ble skadd i brannen, men fire av sju rom er totalt utbrent og de resterende tre rommene har store skader.

Alle rommene var denne uken utleid i forbindelse med en konferanse og tre av gjestene mistet alle sine eiendeler som var i rommene. Det meste ble berget fra de øvrige rommene.

– Det aller meste av det spesiallagde inventaret er utbrent eller ødelagt. Selve bygningen har store skader. Slik jeg vurderer det nå, må halve bygningen rives. De ansatte ved CIAEI tok det tungt, spesielt at de ble så maktesløse da flammene fikk overtak. De måtte stå og se på at det brant, mens de ventet på byens brannbil. Den kom heldigvis før flammene smittet over til nabobygninger, sier Bischler.