Færre går i gudstjenester i Sverige etter pandemien

I 2019 gikk 11,7 prosent av alle svensker i kirke, eller andre kristne forsamlinger. Etter pandemien har tallet sunket til kun syv prosent, melder svenske Dagen.

Tidligere denne uka kunne Vårt Land skrive at flere amerikanere har slutta å gå i kirka etter pandemien. Nå viser altså en undersøkelse utført av Svenska kyrkan at man ser tilsvarende tendens i Sverige.

Til svenske Dagen sier forsker Sara Fransson, som jobber ved enheten for forskning og analyse ved kirkerådet i Uppsala, at de som deltok i 2019 gjør det sjeldnere nå.

– Andelen med mest trofaste kirkegjengerne er også redusert, de ter riktignok lave verdier totalt sett, men de er nesten halvert.

Flere går aldri i kirka

Om man ser på tallene for de som går i kirka noen ganger i måneden og de som går ukentlig har andelen gått ned fra 11,7 prosent i 2019 til syv prosent i 2022. Det vil se at det er 40 prosent færre trofaste kirkegjengere.

Også andelen av de som oppgir at de går i gudstjeneste noen ganger i året har minket, fra 16,8 til 13,1 prosent. Andelen som oppgir at de aldri deltar i religiøse samlinger har økt fra 45,2 til 49 prosent etter pandemien.

Fransson forklarer dette med at mange av intervjuobjektene i forskningen oppga at for dem var gudstjenester en del av rutinene før pandemien. Disse har opplevd at det har vært vanskelig å få tilbake denne rutinen.

– Når praksis plutselig forandres, og å så få muligheten til å delta på en annen måte en tidligere, forandres også tidsperspektiver og motivasjonen for å gå i kirka, sier Fransson.

– I Svenska kykrjan ser vi at motivene for å delta i gudstjenester ikke nødvendigvis handler om å feire gudstjenesten, men om den sosiale konteksten.

