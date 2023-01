– Når man har så mye makt som jeg har hatt, så bør man ikke sitte med det for lenge, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Etter nærmere 15 år i kirkepolitikken – og etter åtte år som Den norske kirkes øverste valgte leder – bekrefter kirkerådslederen til Vårt Land at tiden er inne for å legge inn årene. Hun står ikke på Åpen folkekirkes liste ved høstens kirkevalg, og i april 2024 takker hun av som leder for Kirkerådet.

– Man kan bli for vant til makt, for bekvem med makt. En toppleder skal alltid tenke gjennom hvor lenge man skal holde på med dette.

– Og nå gir du fra deg all makten?

– Det er jeg veldig spent på hvordan blir. Men jeg har jo ikke tenkt å gå av med pensjon. Jeg har hele denne tiden hatt min egentlig jobb, som generalsekretær i Norske kirkeakademier. Så jeg har fortsatt tenkt å jobbe med spørsmål jeg har opptatt av.

[ Åpen folkekirke vurderer åremål for biskoper ]

Finnes flere sider ved livet

Ved siste kirkevalg i 2019 toppet Kristin Gunleiksrud Raaum lista til Åpen folkekirke i Oslo bispedømme. Før høstens kirkevalg står hun ikke på lista i det hele tatt. Samtidig som hun mener tiden er inne for å la andre slippe til, er det med blandede følelser.

– Det er veldig vemodig. Det har vært en så stor del av identiteten min i mange år, og det har gitt meg så mye, sier hun.

Men det er ikke bare et verv som gir. Det tar også.

– Det har tatt veldig mye tid og krefter. Det går med mange kvelder og helger, og nå har jeg også lyst til å ha mer tid til de andre sidene ved livet.

---

Åpen folkekirkes listeforslag for kirkevalget 2023 i Oslo bispedømme

Gard Sandaker-Nielsen Inger Johanne Aas Anna Riksaasen Torild Skogsholm Mats Kvaløy-Bjørbekk Bergit Haugland Frida Strøyer Aalborg Helge Jordheim Kristin Bødtker Walstad Christian Haaseth Mette Hægeland Blom Eivind Eidheim Elseth Anne Guro Nesteby Grette Arne Backer Grønningsæter

Lista er lagt frem av Åpen folkekirkes nominasjonskomité og skal stemmes stemt over på et nominasjonsmøte 23. januar.

---

[ Åpen folkekirke girer opp før Kirkevalget ]

Likekjønnet vigsel

Raaum er stolt over å fått være med på det hun beskriver som «en veldig viktig periode for kirken».

– Det privilegium å få være med på alle disse endringene, er stort. Jeg tenker på innføring av vigsel for likekjønnede par, å få jobbe med kulturfeltet i kirken, men generelt også å utvikle kirken på så mange andre områder. Jeg har fått være med å ta kirken inn i en ny tid med ny lov.

Når Bjørgvins nye biskop blir bestemt i midten av februar, har Raaum vært med på å ansette alle biskoper i Den norske kirke utenom Ingeborg Midttømme i Møre – som tiltrådte før hennes tid.

– Jeg vil heller selv tenke at tiden er inne, enn at andre skal tenke det før meg, sier Raaum, som i hvert fall ikke har fått det med seg dersom noen skulle mene det.

– Hva tenker du om Åpen folkekirkes liste i Oslo bispedømme uten deg?

– Man skal være varsom med å ha så mange tanker om det som kommer etter en selv. Jeg er opptatt av at vi skal ha en bred, sammensatt og mangfoldig liste. Særlig var det viktig under Kirkemøtet sist å ha en under 30 år på en av de tre øverste plassene. Det har jeg med tilfredshet registrert at denne listen har.

– Men jeg vil ikke mene noe mer utover det.

[ Stortinget: Kongen må fortsatt tro ]