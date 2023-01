Tidligere pave Benedikts åndelige testamente

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Etter pave emeritus Benedikt XVIs død like før nyttår har Vatikanet publisert hans såkalte åndelige testamente, skrevet i august 2006 da han hadde vært pave i ett år og fire måneder. Dette skriver Religion News Service.

I testamentet takket pave Benedikt sin familie og venner, men først og fremst Gud, for å ha stått ved ham under hans lange liv og karriere i kirken. Det skriver KPK.

[ Norske katolikker hyller Benedikt som en stor teolog ]

Benedikt, kjent for sin teologiske innsats for å forene tro og fornuft, kom med sine siste tanker til de katolske troende, og oppfordret dem til å holde fast ved troen sin til tross for sosial og filosofisk motstand.

«Fortsett å stå fast i troen! Ikke bli forvirret!» skrev Benedikt, som døde om morgenen på nyttårsaften i klosteret i Vatikanstaten der han har bodd siden han gikk av som pave i 2013. Han var den første paven til å gå av på over 600 år.

Benedikt skrev også at troen har hatt godt av en dialog med vitenskapen og av å forstå dens begrensninger. Samtidig påpeker han at vitenskapen ikke kan motbevise Guds eksistens.

«Jeg har levd transformasjonen av naturvitenskapen siden antikken, og jeg har vært i stand til å se hvordan tvert imot tilsynelatende sikkerheter mot tro har forsvunnet, og har vist seg å ikke være vitenskap, men filosofiske tolkninger bare tilsynelatende på grunn av vitenskap,» skrev han.

Han motarbeidet også politiske filosofier som foreslo alternative syn på verden.

«For hver generasjon har jeg sett at teser som virket urokkelige smuldre sammen, og som viste seg å være bare hypoteser», la han til, og pekte på feil i både liberale, eksistensielle og marxistiske ideologier. «Jeg har sett, og jeg fortsetter å se, hvordan troens rimelighet har dukket opp og dukker opp igjen fra virvaret av hypoteser» sa han.