Tidligere pave Benedikt er død

– Det er med sorg jeg kan informere dere om at tidligere pave Benedict XVI døde i dag klokka 9.34 i Mater Ecclesiae-klosteret i Vatikanet, sier en talsperson for Vatikanet i en uttalelse.

Den tidligere paven, som satt fra 2005 til 2013, var tysk av fødsel og hadde det sivile navnet Joseph Ratzinger.

INNSETTELSEN: Pave Benedikt møter folkehavet på Petersplassen etter innsettelsesmessen 24. april 2005. (DOMENICO STINELLIS/Ap)

Nåværende pave Frans var på besøk hos den tidligere paven onsdag morgen i romjulen, ifølge en uttalelse fra Vatikanet.

– Jeg oppfordrer dere alle om å be for pave emeritus Benedikt. Han er svært syk, sa pave Frans etter audiensen.

Lørdag bekrefter Vatikanet at den tidligere paven har gått bort.

– En dyp og enkel tro

– Pavens primære oppgave er å styrke sine brødre og søstre i troen, og det gjorde han, sier dominikanersøster Anne Bente Hadland ved Katarinahjemmet til Vårt Land.

Hun beskriver Benedikt som en stor og viktig pave for Den katolske kirke, og en ruvende teolog.

OVERSETTER: Dominikanerinne Anne Bente Hadland ved Katarinahjemmet. (Erlend Berge)

– Det er langt mellom de store teologene på pavestolen, så vi får nok ikke en mann av hans kaliber igjen med det første, sier hun.

Hadland trekker blant annet frem hans rolle i andre Vatikankonsil fra 1962 til 1965, da han som rådgiver til den tyske kardinalen Joseph Frings hadde innflytelse på dokumentene som ble lagt frem. Vatikankonsilet godkjente en sterk fornyelse i Den katolske kirke.

Hadland har oversatt Benedikts Jesus-trilogi til norsk, og mener bøkene vitner om et usedvanlig intellekt, men også en dyp og enkel tro.

– Jesus-bøkene er et slags åndelig testamente som spenner høyt og vidt. Man får kontakt både med det store intellektet og den enkle troen som har båret ham gjennom livet.

---

Pave Benedikt XVI (1927–2022)

Joseph Ratzinger var født og oppvokst i den lille byen Marktl am Inn i Bayern i Tyskland.

Ble ordinert til prest i 1951 og avla doktorgrad med avhandling om Augustins lære om kirken i 1953.

Virket som professor fra 1958 til 1977 ved ulike tyske universiteter.

Ble utnevnt til erkebiskop av München og Freising, og så til kardinal, i 1977.

Ble kalt til Roma av pave Johannes Paul II som prefekt for Kongregasjonen for troslæren i 1981.

Valg til dekanus av kardinalkollegiet i 2002.

Valgt til pave i 2005, men abdiserte i 2013.

Benedikt har også et omfattende forfatterskap bak seg.

Lørdag 31. desember 2022 opplyser Vatikanet at den tidligere paven er død.

Kilde: Store norske leksikon

---

Trakk seg tilbake

Benedikt ble i 2013 den første paven på rundt 600 år til trekke seg som overhode for Den katolske kirke. Valget hans om å abdisere sjokkerte hele verden.

Til kardinalene sa Benedikt at han var blitt for gammel og skjør til å fortsette å lede en institusjon med mer en 1,3 milliarder medlemmer.

– Det var veldig overraskende. Spørsmålet er om hans avgang vil skape presedens, slik at andre paver møter en forventning om at de bør vurdere det, sier Hadland.

På samme tid som den tidligere paven trakk seg tilbake, ble Den katolske kirke rammet av flere overgrepsskandaler. Benedikt sa for øvrig at hans valg om å gå av ikke hadde noe med skandalene å gjøre.

Benedikt har siden avgangen bodd i et kloster inne på Vatikanets inngjerdede område.

– Han har levd et veldig tilbaketrukket liv. Pave Frans har invitert ham til å uttale seg om noen ting, og noen ganger har han gjort det. Men han har ikke søkt oppmerksomhet selv, sier Hadland.

TO PAVER: Pave Frans (t.h.) og eks-pave Benedikt sammen i Vatikanet i 2015. (L'Osservatore Romano/Ap)

– Har vært samlende

Biskop i Oslo, Bernt Eidsvig, sier til Vårt Land at de norske menighetene vil holde pontifikal-rekviem med prekener om Benedikts betydning for å markere hans død.

– Han har for mange vært en veldig trygg og solid teolog. Selv om han abdiserte for nesten ti år siden, så har det vært en trygghet forbundet med hans nærvær, sier Eidsvig.

Biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke. OSLO-BISKOP: Biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke. (Foto: Erlend Berge)

– Han var en som behersker alle fag innen teologien. Det er ganske sjeldent. Han uttalte seg forståelig, men med vitenskapelig tyngde, legger han til.

Av omverdenen har Benedikt vært ansett som utpreget konservativ, men Eidsvig er ikke enig i det synet.

– Jeg vil si at han har vært samlende og tilbakeholden med å trekke raske slutninger.

Møtte overgrepsofre

Under sin tid som pave fikk Benedikt kritikk for sine synspunkter fra liberalt hold. Han var blant annet motstander av prevensjon og for totalforbud mot abort.

POPE BENEDICT XVI MESSE: Pave Benedikt utenfor St. Paul-basilikaen i Roma i 2008. (ALESSANDRA TARANTINO/AP)

I 2009 vakte det oppsikt da han på en reise i Afrika uttalte at kondombruk kunne øke spredningen av Aids. Året etter modererte han seg noe, og sa at kondomer kan brukes som det minste av to onder.

Han opplevde også protester mot seg fordi han mente at homofili er å anse som en forstyrrelse, og syndig.

Hadland synes imidlertid at pressen til tider har vært fordomsfull overfor den tidligere paven, og at han kun har fremmet det som er Den katolske kirkes lære.

Særlig urettferdig synes hun at motstanden var når det gjaldt overgrepsskandalen som rystet Den katolske kirke mot slutten av hans pontifikat.

– Allerede da han var prefekt, grep han tak i dette og fikk på plass nye prosedyrer. Han var den første paven som møtte overgrepsofre på sine reiser, men utenfor medias søkelys fordi han ville sitte ned med dem og lytte til dem skikkelig, sier hun.

