Ved inngangen til 2022 presenterte Vårt Land 33 unge «stjerneskudd» som leserne burde se opp for det kommende året. Når året nå nærmer seg slutten, oppsummerer vi med tre av kristenprofilene som har markert seg.

Therese Egebakken

Kirkemøtet 2021 KIRKEPOLITIKER: Therese Egebakken er valgt inn i Kirkerådet, Kirkemøtet og Stavanger bispedømmeråd. Hun er også leder for den kirkepolitiske organisasjonen Frimodig kirke ung. (Giulia Troisi)

I 2022 har 24-åringen fra Stavanger vært en tydelig stemme i Den norske kirke. Hun er valgt inn i Kirkerådet, Kirkemøtet og Stavanger bispedømmeråd. I sommer var hun også primus motor bak stiftelsen av Frimodig kirke ung, en kirkepolitisk organisasjon hun nå leder.

I spørsmål som deler Den norske kirke teologisk og ideologisk har Egebakken tatt tydelige standpunkt i samfunnsdebatten. Blant annet har hun tatt til orde mot obligatoriske LHBT-kurs for kirkelige ansatte og forsvart kvinneprestmotstanderes plass i Den norske kirke.

Hun var også en av dem som tok til motmæle da Stavangers biskop Anne Lise Ådnøy i mai ba for amerikanske kvinners abortrettigheter – hvilket Ådnøy seinere har sagt «ble feil».

Samtidig markerte hun seg på årets kirkemøte, hvor hun tok et tydelig oppgjør med hersketeknikker blant møtets eldre medlemmer.

---

Therese Egebakken

Alder: 24.

Kommer fra: Stavanger.

Aktuell som: Samfunnsdebattant og kirkepolitiker.

---

Et travelt år

– Hvordan har året vært?

– Veldig travelt, men også veldig meningsfullt. Det kjennes riktig å engasjere seg for kirka. Jeg opplever at folk har satt pris på at jeg har sagt tydelig ifra, både innad i kirka og utad i media.

Egebakken forteller at mye tid og krefter har gått med på å stable på plass den nye ungdomsorganisasjonen til Frimodig kirke Ung, et initiativ hun forteller at mange i alle aldre har sagt at de heier på.

– Mange gir uttrykk for at de har gitt litt opp, men at de er takknemlig for at unge fortsatt orker å engasjere seg.

Søker unge kandidater

Egebakken er innstilt på å ta gjenvalg til neste år, og forventer at organiseringen og valgkampen opp mot kirkevalget vil ta opp mye av det kommende året. Samtidig fortsetter arbeidet med å skape en livskraftig ungdomsorganisasjon.

– Nå handler det om å finne gode kandidater under tretti. Målet er å ha flinke, frimodige unge på alle valglistene i 2024.

Uavhengig av valgresultatet skal hun uansett sitte i bispedømmerådet ut året og delta på neste års kirkemøte, hvor hun forteller at det vil komme opp flere spennende saker.

– Hva har gjort mest inntrykk på deg i år?

– Av positive ting vil jeg trekke fram kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Det virker kanskje rart ettersom vi er uenige i veldig mye. Men hun er en veldig samlende leder, som har støtta meg mye og skapt rom for at jeg kan være den jeg er og mene det jeg gjør. Måten hun møter mennesker hun er uenig med er noe jeg beundrer og har lært mye av.

Ingrid Ivo Vatnar Eikje

Ivo - Ingrid Vatnar Eikje PODKASTVERT: Ingrid Ivo Vatnar Eikje står bak podkasten «Hvorfor det?» (Giulia Troisi)

---

Ingrid Ivo Vatnar Eikje

Alder: 27.

Kommer fra: Hof i Hedmark.

Aktuell som: Står bak podkasten Hvorfor det?

---

Har tatt av

Ingrid Ivo Vatnar Eikje står bak podkastene Alle våre dager og hennes nåværende prosjekt Hvorfor det?, som produseres av organisasjonen Menneskeverd.

I løpet av året har podkastepisodene hennes blitt spilt av mer enn 360.000 ganger, og podkastens profil på det sosiale mediet Tiktok har nærmere 19.000 følgere.

– Jeg kommer til å se tilbake på 2022 som et kjempeår. Jeg føler meg veldig privilegert som har fått møte så mange spennende mennesker, som jeg aldri hadde fått møte om det ikke var for podkasten.

Trigges av det vanskelige

På spørsmål om hvilke mål hun har for det kommende året svarer Eikje kontant: Å bli tøffere, klare mer og bli mer nysgjerrig. Hun er alltid litt redd når hun intervjuer folk, forteller hun. Samtidig er det det som er skummelt som er interessant:

– Jeg tror spørsmålene det koster noe å stille er mye viktigere, og mer interessant, enn alt det andre vi ser og hører på.

Hennes erfaring er at det som oftest er de med de vanskeligste historiene som har mest å komme med. I år har hun blant annet intervjua Martin Eia-Revheim om å tilgi en far som slår, og Marius Løken som ble forsøkt drept av en venn.

– Samtidig har jeg også møtt folk som Jon Almås og Linn Skåber. Alle har sin historie, og det sier seg selv at podkasten har gjort meg til et rikere menneske.

Kjent igjen på gata

Noe av det beste det siste året har vært møtene med lytterne, og de positive tilbakemeldingene hun får.

– Det kan være krevende å drive et såpass stort prosjekt aleine, men når jeg hører at folk rundt om i hele landet blir berørt så kjennes det veldig verdt det.

I 2023 vil Eikje ut på eventyr: «Ut i verden, gjøre det som er krevende, vanskelig, det som ikke er mulig». Nøyaktig hva det innebærer veit hun imidlertid ikke, men hun tror 2023 blir mulighetens år.

– Jeg ble fortalt av pappa at jeg kunne bli hva jeg vil, og jeg tror jo på det. Det sies jo at det er det som er problemet til millenniumsgenerasjonen – at vi har altfor mange muligheter. Men jeg har opplevd det motsatt, at det gir trygghet. At alle har noe unikt og noe eget som gjør livet godt å leve.

Daniel Sæbjørnsen

BOKAKTUELL: Pastor Daniel Sæbjørnsen ga i høst ut boka «Hva er greien med? – En moderne katekisme». (Kjetil Fyllingen)

---

Daniel Sæbjørnsen

Alder: 30.

Kommer fra: Rælingen.

Aktuell som: Pastor, forfatter og podkaster.

---

Trodde katekismer var passé

Trettiåringen Daniel Sæbjørnsen har lenge vært et kjent navn for sine innovative grep for å forkynne til ungdom, og som pastor i menigheten Passion i Bergen. I år har han blant annet vært aktuell med en ny runde av Bibelen på podkast, hvor han har spilt inn Det gamle testamentet. I høst ga han ut boka Hva er greien med? – En moderne katekisme, ei bok med det hårete målet «å gjøre katekisme kult igjen».

Danielsen forteller at bakgrunnen for boka var en høsttur han gikk i fjor med metodistprest Dag Martin Østevold – en mann han etter eget utsagn diskuterer teologi med for å «ikke bare lese de siste bøkene til megakirkepastorene i USA». Den påfølgende dagen skulle Østevold ha høring med konfirmantkullet i metodistkirkens katekisme.

– Jeg ble sjokkert, for jeg trodde ikke at noen fortsatt dreiv med katekismer. Den boka måtte jeg bare låne! Jeg raste gjennom den etter at ungene hadde gått og lagt seg, og jeg pleier å si at det var den kvelden jeg ble omvendt – som katekismetilhenger.

Vil nå bredt

– Jeg har villet skrive en katekisme for ei ny tid, retta mot dagens ungdom, som tar tak i deres liv. Mer enn noen gang tror jeg det finnes et behov for ei slik bok, et behov for selvtilliten til å kunne si at «jeg veit hva jeg tror på».

Sæbjørnsen sier at noe av målsettinga har vært å skrive en evangelisk troslære, som kan brukes på tvers av trosretninger. Responsen har vært god, sier han, og ungdomsledere og kristne skoler forteller at de har tatt i bruk boka i undervisninga. Det betyr mye for Sæbjørnsen.

– I stor takknemlighet til Gud og folka rundt meg, så må jeg vel kunne si at boka har fått en «flying start», og at den nå utkommer i tredje opplag. Kristen litteratur selger jo ikke akkurat som dop, men den har solgt godt.

Sæbjørnsen kan også avsløre at han «kanskje» brygger på en oppfølger. Den vil i så fall dreie rundt den samme tematikken, men være mer orientert mot hvordan kristen tro kan leves ut i praksis i dagens samfunn.

Menighetsplanter

Ellers har året bestått av «å være gift med ei fantastisk kone, og far til to fantastiske barn». I januar venter de sitt tredje, og året har bestått av svangerskap og å lede Passion-menigheten i Bergen, som har vært i vekst.

Han har også reist og forkynt mye gjennom organisasjonen M4 Ready, en økumenisk organisasjon som jobber med å plante nye menigheter. Det har gått veldig bra, sier han – menighetene spirer og gror.

– Jeg går ut av året full av håp for kristenlivet i Norge, selv om vi lever i en sekulær kontekst.