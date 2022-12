Etter 13 dager med vitneforklaringer ble rettssaken mot Hillsong-grunnlegger Brian Houston avslutta onsdag i forrige uke. Det melder Christianity Today.

Den tidligere megakirkepastoren står tiltalt for å ha unnlatt å fortelle politiet om sin far Frank Houstons seksuelle overgrep mot en gutt over flere år på 70-tallet.

I rettssaken har det blant annet kommet fram at Houston skal ha blitt rådet til å tie om farens overgrep av en advokat, og at han fikk vite om overgrepene allerede på 90-tallet.

Houston har bekreftet at han ikke anmeldte faren i 1999, men hevder at han ikke kan kjennes skyldig for forholdet, da ett av farens voksne ofre skal ha bedt Houston om ikke å anmelde.

Nå får aktoratet og forsvaret seks måneder til å forberede sine sluttargumenter, ifølge Christianity Today. Resultatet av rettssaken vil dermed la vente på seg.

Ser framover

I en uttalelse på Instagram takker Brian Houston og hans kone Bobbie Houston for støtte og bønner i forbindelse med tida rundt rettssaken:

Hillsong

Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.

Har etablert forsamlinger i storbyer over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen.

Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, og retter seg spesielt mot unge

– De siste tre ukene har vært krevende, for å si det mildt, men vi har følt bønnene til så mange, skriver Houston i innlegget.

Han understreker at han ikke kan kommentere på noe av innholdet i rettssaken, men synes det er frustrerende å måtte vente på domsavsigelsen.

– Forsinkelsen er frustrerende, men den er som den er, og jeg og Bobbie vil vie tida til å planlegge for framtida, skriver den tidligere pastoren videre.

Sa opp stillinga

Det var i august i fjor at Houston ble sikta for å skjule informasjon om at hans far, Frank Houston, hadde misbrukt barn seksuelt på 70-tallet. Han trakk seg da fra styret til megakirka han selv har grunnlagt sammen med sin kone.

Fem måneder senere trådte han også til side som hovedpastor for å konsentrere seg om den kommende rettssaken. I mars i år sa han opp stillinga. Dette var riktignok på bakgrunn av anklager om upassende oppførsel og brudd på kirkens etiske regelverk, noe han senere beklaga.

Han har også blitt anklaga for å ha mottatt store, hemmelige pengedonasjoner fra Hillsong Australia.

