Rettssak er i gang: Advokat skal ha rådet Brian Houston til å tie om farens overgrep

Hillsong-grunnlegger Brian Houston møter denne uka i retten, anklaget for å ha unnlatt å fortelle politiet om sin far Frank Houstons seksuelle overgrep mot en gutt over flere år på 70-tallet.

Houston skal ha blitt informert om farens lovbrudd på slutten av 90-tallet, men bestemte seg da for å holde det hemmelig. Faren døde i 2004.

Rettssaken mot Houston begynte denne uka i Sydney i Australia.

Nekter straffskyld

Den fornærmede Brett Sengstock var bare sju år gammel da Frank Houston i 1970 skal ha begynt å forgripe seg på ham.

Onsdag fortalte fornærmedes tante, Barbara Taylor, retten at hun gjentatte ganger forsøkte å få ledere i menigheten, inkludert Brian Houston, til å rapportere saken om hans far til politiet.

Brian Houston skal ha besvart Taylor med at en advokat hadde rådet ham til å unnlate å fortelle politiet om overgrepene. Det ville ha sendt hans far i fengsel, hadde han blitt fortalt.

Den australske avisa The Sydney Morning Herald meldte først saken.

Brian Houston nekter straffskyld, og peker på at han hadde «rimelige grunner» til ikke å rapportere om den kriminelle handlingen.

Hans forsvarer fortalte retten at Houston ikke trodde at fornærmede ønsket å rapportere om overgrepene til politiet, og at saken dessuten kunne blitt rapportert i perioden 1999-2004 av fornærmede selv eller andre ofre.

Houston sa opp stillingen

Det var i august i fjor at Houston ble siktet for å skjule informasjon om at hans far, Frank Houston, hadde misbrukt barn seksuelt på 70-tallet. Han trakk seg da fra styret til kirken han selv har grunnlagt sammen med sin kone.

Fem måneder senere trådte han også til side som hovedpastor for å konsentrere seg om den kommende rettssaken. I mars i år sa han opp stillingen. Dette var riktignok på bakgrunn av anklager om upassende oppførsel og brudd på kirkens etiske regelverk, noe han senere beklaget.

Han har også blitt anklaget for å ha mottatt store, hemmelige pengedonasjoner fra Hillsong Australia.

---

Hillsong

Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.

Har etablert forsamlinger i storbyer over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen.

Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, og retter seg spesielt mot unge.

I Norge består Hillsong av til sammen åtte kirker i Sør-Norge. Hillsong Norway er tilsluttet den norske Pinsebevegelsen.

---