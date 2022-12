Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Akkurat nå kjører vi om bord på ferga som skal ta oss fra Molde til Vestnes, sa biskopen i Møre bispedømme da Vårt Land ringte.

I Vågstranda kyrkje skulle nemlig selveste Møre-bispen holde julegudstjenesten i år, etter at hun i begynnelsen av desember forhørte seg med prostiene om de hadde prestene de trengte julaften.

Da manglet Romsdals prosti to prester – og Midttømme bestemte seg for å selv krysse Romsdalsfjorden julaften, slik at Vågstranda kyrkje ikke måtte holde stengt. En kateket tok seg av den andre gudstjenesten.

– Etter to år med strenge koronarestriksjoner, er det viktig å være på tilbudssiden, sier Midttømme.

Familietur

– Jeg gleder meg til å få oppleve en fullsatt kirke igjen på julaften, til å se forventningen i alles øyne, og å synge julesangene. Når barna synger, går det rett til hjertet, sier Midttømme.

Med sønnen bak rattet – og barnebarn i baksetet – tok biskopen sikte på å rekke gudstjenesten klokken 14.00 – og ferga hjem før ektemannen satte pinnekjøttet på middagsbordet.

– Men det er fryktelig mye snø, så vi er spente på brøyting. Men det skal gå an å være hjemme til klokka fem.

Pugget nynorsk

Når biskopen er prest under gudstjenestene i Molde domkirke første og andre juledag, er den liturgiske og bibelske målformen bokmål. Vågstranda kyrkje ligger derimot i nynorskkommunen Vestnes.

Til Sunnmørsposten fortalte Midttømme at hun har pugget de nynorske julesangtekstene de siste dagene.

– Prekenen holder jeg jo på min egen bokmålsaktige dialekt. Så jeg merker at når jeg siterer bibelordene, blir det litt hulter til bulter, det blir nynorsk og bokmål om hverandre, sier hun.

Sorg og savn

Møre og Romsdal har tatt imot mange ukrainske flyktninger, forteller Midttømme.

Og flyet som styrtet i Asker lille julaften for femti år siden, hadde tatt av fra Ålesund lufthavn. 40 mennesker omkom i flyulykken som er regnet som en av norgeshistoriens verste.

– Vi er mange i fylket som lever med sorg og savn nå, og som ikke har noen å holde i hånda. Men Jesus er tilgjengelig for oss alle, og gir trøst, sier Midttømme.

Det samme mener hun det kirkelige fellesskapet gir.

– Om du kommer til kirka, er du i alle fall ikke alene akkurat da, sier Midttømme.

Sønnen hadde parkert i fergebuken, og biskopen skulle ta seg en kaffekopp i fergekafeteriaen – før hun «egenhendig» ringte jula inn.

– Jeg vil ønske alle en riktig god jul. Det blir fantastisk å feire jul igjen!

