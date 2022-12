Helge (24) skal tilbringe julaften på oljeplattform som prestevikar

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Det er meningsfullt å jobbe som prest, spesielt i jula. Jeg har inntrykk av at Sjømannskirken er veldig ønsket på plattformene i høytidene, sier Helge Helle.

Han er teologistudent og skal for første gang tilbringe jula på en oljeplattform. Lille julaften flys han ut til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og blir der til 2. juledag.

I tillegg til Helle, er det også sju andre studenter som skal jobbe frivillig noen dager i jula. Omtrent halvparten av Sjømannskirkens offshore-prester skal også sendes ut til ulike olje- og gassinstallasjoner.

24-åringen gleder seg:

– Jeg er jo fra selve oljehovedstaden, men har aldri vært på en plattform før. Det blir utrolig spennende å prøve noe nytt.

Helle mangler kun et halvår før han er ferdig som teologistudent, og ser for seg å bli ordinert i løpet av sommeren eller høsten.

En jobb som sjømannsprest offshore er ikke noe han utelukker å gjøre i fremtiden:

– Jeg har en lang yrkeskarriere foran meg, så det er ikke utenkelig å jobbe offshore en gang. Jeg får se det litt an, og ta med meg denne erfaringen.

– Hvordan blir det å feire jul borte fra familien?

PRESTEVIKAR: – Det er meningsfullt å jobbe som prest, synes Helge Helle. Han skal tilbringe sin første jul på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Privat)

– Jeg er jo onkel til mange smårollinger hjemme, så akkurat det blir nok litt tungt. Samtidig blir det fint å kunne være tilstede som Sjømannskirke. Man møter folk i mange ulike situasjoner, som har ulike behov. Mange oljearbeidere har kanskje sin første jul på plattform, så det er mange skjebner å møte som prest.

– Det settes pris på

Gisle Meling er en av Sjømannskirkens sju faste ansatte i offshore prestetjeneste. Han koordinerer de frivillige som skal ut og tjenestegjøre i jula.

– Dette er jo lekfolk som blir sendt ut alene til hver sin plattform. De blir gitt enorm tillit. Men jeg er trygg på at det er et sterkt lag vi sender ut. De har gått gjennom sikkerhetskurs og er forberedt på det som venter, sier Meling.

Han forteller at det å ha prester offshore opprinnelig startet som en juletradisjon:

– De ønsker prester på plattformene i jula, så det begynte der. Etterhvert ble det aktuelt å utvide til prestetjeneste offshore også resten av året.

At også frivillige kan bidra til å dekke flere plattformer, synes han er strålende. Særlig etter to år uten:

FORNØYD: Gisle Meling jobber som sjømannsprest på olje- og gassplattformer i Nordsjøen. Han er strålende fornøyd med å kunne sende åtte studenter ut i tjeneste i jula. (Privat)

– Det er jo mellom 50 og 60 faste installasjoner, så de fleste får jo dessverre ikke besøk av oss. Men vi går inn for å dekke noen av de største installasjonene, som Johan Sverdrup og Ekofisk.

Meling har selv ansvar for å dekke sju ulike plattformer i Nordsjøen og stortrives i jobben:

– Mitt inntrykk er at det settes enormt pris på at vi kommer. Det er kanskje det viktigste velferdstilbudet vi har. Mange som jobber på oljeplattform har et forhold til kirka som en viktig del av julehøytiden. Det står sterkt i folks bevissthet.

– Er det å sende studenter ut som frivillige i jula en del av Sjømannskirkens rekrutteringsstrategi?

– Jeg synes det er fint å kunne gi folk en liten smak av hva det vil si å jobbe som offshore prest, men det viktigste er det de gjør når de er ute. Så tror jeg ikke det er så lurt å gå rett fra universitetet til oljeplattform. Man bør nok ha litt ordinær presteerfaring aller først.

---

Sjømannskirken

Stiftet i 1864.

Selvstendig organisasjon for nordmenn i utlandet.

Består av 28 sjømannskirker, i tillegg til ambulerende sjømannsprester, samt offshore prester som dekker norsk sokkel.

Foruten å være et møtested, har Sjømannskirken døgnbemannet, tilgjengelig beredskap for nordmenn i utlandet.

---