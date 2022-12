Skeptisk til forslag om å senke den seksuelle lavalderen

Mandag 19. desember leverte straffelovrådet sin utredning til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. De foreslår å senke den seksuale lavalder fra 16 til 15 år fra straffelovrådet og å gjøre det lovlig å kjøpe sex. Rådets leder, jussprofessor Linda Gröning, sier til NRK at terskelen for å straffe seksuell omgang uten samtykke også skal senkes.

– De foreslåtte endringene vil styrke vernet av den seksuelle selvbestemmelsesretten, både for voksne og barn, sier Gröning til NRK.

– All seksuell samhandling må bygge på frivillighet. Straffeloven må sikre vern mot seksuelle krenkelser, som er seksuelle handlinger som ikke er frivillige. Som en konsekvens av dette foreslår rådet å avkriminalisere sexkjøp mellom voksne som ikke innebærer seksuelle krenkelser.

KFUK-KFUM er skeptiske

I barne- og ungdomsorganisasjonen KFUK-KFUM er assisterende generalsekretær Marianne Brekken umiddelbart skeptisk til å senke den seksuelle lavalderen med ett år.

– Seksualitet er en viktig del av livene våre. Som organisasjon ønsker vi å bidra til at unge mennesker får redskaper til å reflektere over hvem man ønsker å dele seksualiteten med, samt hjelpe dem med å utvikle kompetanse om samtykke. Men også samfunnet bør gi unge rom til å utvikle denne modenheten, og av den grunn er vi skeptiske til forslaget.

SKEPTISK: Marianne Brekken i KFUK-KFUM er skeptisk til å senke den seksuelle lavalderen. Hun er redd det kan føre til økt press på å debutere tidlig blant unge. (KFUK-KFUM)

– Kan en senking av seksualalderen føre til press om å debutere tidligere?

– Vi vet allerede at det er en del press det å debutere. Ytre samfunnsrammer kan bidra til å gi den nødvendige ro for unge til å finne ut hva de ønsker selv.

– Vil det være lettere å utnytte unge seksuelt ved å senke seksualalderen?

– Det har jeg ikke et klart svar på. Jeg har skjønt at utvalget også vil opprettholde en særlig beskyttelse mot seksuell utnyttelse, men å utvikle samtykkekompetanse og sette grenser for egen kropp og seksualitet, er altså en øvelse som må gjøres over tid.

Regjeringen ønsker ny samtykkelov

Under pressekonferansen sa Mehl at utredningen kom etter at regjeringen har ønsket å legge frem forslag til en ny samtykkelov.

– Å endre straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd må gjøres på bakgrunn av et grundig lovarbeid. Det er derfor det har vært riktig og viktig å vente på Straffelovrådets utredning. Jeg vil takke rådet for arbeidet de har gjort, sier Mehl i en pressemelding.

I tillegg til å foreslå endring om bestemmelse av samtykke foreslo rådet flere andre endringer. Justisministeren sa at regjeringen vil ta stilling til hvilke endringer som bør gjøres i straffeloven, for å så fremme lovforslag for Stortinget.

– Jeg registrere at det er flere punkter som kan være kontroversielle og kan skape debatt. Det er viktig at vi har et lovverk som treffer etter intensjonen, og at straffenivået speiler den store integritetskrenkelsen seksuallovbrudd er for de fornærmede.

Blant forslagene til rådet er:

Rådet foreslår en ny bestemmelse som ramme seksuell omgang uten samtykke og som innebærer en prinsipiell utvidelse av straffeansvaret.

Rådet anbefaler at den seksuelle lavalder settes ned til 15 år, og at barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende.

Rådet foreslår å gjerne minstestraffene i seksuallovbruddskapitlet.

Rådet foreslår å avkriminalisere kjøp av seksuelle tjenester.

Rådet foreslår også å utvide vernet mot seksuell utnyttelse av barn i en særlig sårbar situasjon

Alle rådenes forslag og anbefalinger var enstemmig vedtatt av rådet





Sex og samfunn har ikke sett behovet

Sex og samfunn har ikke tidligere sett behov for å senke den seksuelle lavalderen, forteller daglig leder Maria Røsok.

Organisasjonen har ennå ikke satt seg godt nok i forslaget, og ønsker ikke kommentere spesifikt på det. Hun påpeker allikevel at for dem er unges selvråderett, men samtidig beskyttelse veldig viktig.

– Vi jobber for at alle individer skal ha frihet over egen kropp og seksuelt. Samtidig er det veldig viktig for oss at unge har et godt rettsvern og beskyttes mot maktmisbruk.