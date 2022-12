Strømprisene er fremdeles høye, og kirkelige fellesråd landet rundt forsøker å minske utgiftene. Flere av dem har tatt kontakt med Knif Trygghet Forsikring, som administrerer KA Kirkeforsikring, for å høre om de kan skru av flombelysningen på kirken for å spare strøm.

Det skriver KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter på sine nettsider.

Knif Trygghet Forsikring anbefaler ikke at kirkene blir stående mørklagte gjennom vinteren. Administrerende direktør Svein Rødskog begrunner dette med økt fare for hærverk, ildpåsettelser og lignende, både på kirkebygget og på gravplassen.

Privatpersoner og bedrifter skrur ned varmen for å spare penger på strømutgifter. Det er også en mulig løsning i kirkebygg. Det er likevel noen forbehold man må ta, ifølge Rødskog.

Til KA sier han:

– Et generelt råd fra forsikringsbransjen er å holde romtemperaturen på minimum 10 grader. For enkelte gamle kirkebygg kan isolasjonen i både bygning, vegger og grunnen være såpass dårlig at selv 10 grader kan være for lite for å hindre frosne vannrør.