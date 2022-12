Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Lyngdal menighet viser VM-finalen i fotball på storskjerm i kirkens lokaler søndag kveld.

Dette reagerer Alfred Vaagsvold på. Han tilhører en nabomenighet, og stusset da han oppdaget arrangementet Lyngdal menighet inviterte til.

– Lyngdal har alltid har vært en misjonsbygd med fokus på solidaritet med de svakeste. Jeg synes at å vise VM-finalen går imot dette.

Lister24 omtalte saken først.

Fotball-VM i Qatar har blitt diskutert over lengre tid, på bakgrunn av landets mange menneskerettighetsbrudd.

Blant annet blir migrantarbeideres rettigheter ikke respektert, ifølge Amnesty sin statusrapport før VM.

– Det koster å mene noe

– Vi vet hvordan situasjonen er i Qatar. Å gjøre dette i en menighetssammenheng opplever jeg som en demonstrasjon. De bryr seg ikke om den refleksjonen så mange andre har gjort, som har skrudd av TV-en, sier Vaagsvold.

– Fotball-VM i Qatar skjer under en del forutsetninger som jeg ikke kan være med på. Da må man ta det på alvor, og betale det som det koster å mene noe. Det er å skru av TV-en.

– Ville invitere til lavterskeltilbud

Menighetsrådsleder i Lyngdal menighet, Turid T. Håland, sier saken ble diskutert før avgjørelsen ble tatt om å vise kampen på kirkesenteret (menighetshuset).

– Det er veldig mange som vil se kampen. Vi ser på dette som en mulighet til å kunne gi et lavterskel-tilbud til dem.

– Vi ser at det er problematiske ting i Qatar. Det er menneskerettighetsbrudd og vanskelige ting, det er vi veldig klar over. Men det er ikke fotballen og fotballspillerne som er problemet.

Hun sier de aksepterer at det er ulike syn på dette, og at det ikke finnes et enkelt svar.

– At vi viser kampen er ikke en aksept for regimet, men det er noen som ønsker å se fotballkamp. Jeg følger ikke helt Vaagsvold i hans resonnement, sier menighetsrådslederen.

Uenighet om svarte skjermer

Allerede i oktober sa kommunikasjonssjef i Amnesty, Sindre Stranden Tollefsen, til Aftenposten at han ikke hadde tro på svarte skjermer som strategi, og at han kom til å se fotball-VM.

Andre har valgt andre løsninger:

På baren Granbar på Nesoddtangen har gjestene måttet dra et annet sted dersom de ville se årets VM-kamper, ifølge Amta.

