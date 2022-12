Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

«Hva skjedde med fiolett advent?» er overskriften på en sak på Forskning.no. Svaret: Den «virker til å være litt glemt av de fleste nordmenn i dag».

I artikkelen sier Nille-sjef Kjersti Hobøl at fargen lilla har mistet sin enerådende posisjon i adventstiden. Hobøl sier at i en periode på ti år, har lilla gått fra å være en bestselger i adventstiden til å fylle en statistrolle. De nye hovedrollene er rødt og hvitt.

Fiolett er sammen med hvit, rød, og grønn, de fire liturgiske fargene i kirken, som også kalles kirkeårsfargene.

Fiolett brukes i advents- og fastetiden, og symboliserer forberedelse, bot og sorg. Leser man artikkelen på Forskning.no, kan man få inntrykk av at både fargen og det den symboliserer, er i ferd med å forsvinne fra nordmenns advents-vaner.

Men er det virkelig tilfelle?

Ler av «lilla lys»

I den ovennevnte artikkelen slås det fast at det selges færre fiolette eller lilla adventslys nå enn tidligere, og at de siste ti årene har bydd på en trend av å heller velger hvite eller røde adventslys.

---

Botsfargen fiolett

I Norge er det en lang tradisjon med å tenne adventslys i adventstiden.

Det første lyset tennes første søndagen, det andre på den andre søndagen, slik at alle lysene er tente på den fjerde søndagen.

Tradisjonelt har lysene vært i fargen fiolett (eller blå, den originale botsfargen), som er en av de fire liturgiske hovedfargene, også kalt kirkeårsfargene.

Fra ca. år 1200 ble det vanlig med fire liturgiske hovedfarger: Fiolett – symboliserer forberedelse, oppgjør og sorg. (advent, fastetida), hvit – symboliserer glede, fest og renhet. (jul, påske), rød – symboliserer Ånden (ild) og offer (blod) (pinse og martyrdagene), grønn – symboliserer vekst og liv (Det alminnelige kirkeåret).

Kilde: www.kirken.no

---

Når Vårt Land spør to unge kasserere på Søstre Grene avdeling Grünerløkka om lilla er på vei ut, er reaksjonen latter.

– Det er utsolgt, sier kasserer 1.

Det kan virke som at det ikke er første gang i dag at kassereren har måtte gi akkurat den beskjeden.

– Er det noen her vi kunne intervjuet om salg av adventslys?

Kasserer 1 snur seg til kasserer 2. Smilene deres slutter ikke å vokse. Hva er det som skjer?

– Ja, altså... jeg er jo lysansvarlig!, utroper kasserer 2. Eller Inger Holm da, som vi snart skal få vite at hun heter.

ILDDÅP: Inger Holm fikk ansvaret for lysene i butikken rundt tida da adventstiden begynte. (Guro Asdøl Midtmageli)

Utsolgt

- Lilla adventslys er superpopulært blant nordmenn, sier den lysansvarlige Holm.

Veggen med adventslys bak henne, vitner om det samme. Blant et mylder av farger, glimter lilla med sitt fravær.

Holm forteller at de ble utsolgt for lilla lys allerede den første adventshelgen i november. Det samme gjelder for en annen butikk i nærheten som Vårt Land besøker.

Holm har bestilt flere lilla lys, men beskjeden fra hovedlageret i København er at de har gått tom. Det stopper imidlertid ikke nordmenn fra å fortsatt etterlyse lilla lys i butikken i desember.

– Ettersom det er tomt på hovedlageret, regner jeg med at de undervurderte behovet, sier 21-åringen.

Solgte dobbelt så mange lilla som hvite lys

Nille-sjef Hobøl har ikke gått inn på konkrete salgstall, men stadfester overfor Forsking.no at fiolette adventslys var en bestselger for ti år siden, og at den ikke er det lenger. Men hun legger til at lilla lys «trender» igjen - de har solgt mer i år enn i fjor.

Norgesgruppen viser til en liknende utvikling. De har kun statistikk fra de siste fire årene, men sier at salget av lilla lys er stabilt og «heller litt økende enn synkende».

For øvrig ble lilla kåret til årets farge for 2022 av fargessystemselskapet Pantone.

Vårt Land har kontaktet Clas Ohlson, som sier at de selger klart flest hvite lys i løpet av et år, men at lilla lys fortsatt er populære i november og desember i Norge.

«Under årets november solgte vi 48 prosent flere lilla kronelys enn den samme modellen i hvit farge», skriver pressekontakt Anders Wahl i en e-post.

TOMT FOR LILLA: Slik så det ut da Vårt Land besøkte lyshyllene til Søstrene Grene på avdeling Grünerløkka i Oslo. (Guro Asdøl Midtmageli)

– Først og fremst tradisjon

Søstrene Grene-ansatt Holm var i år en av de som kjøpte fiolette adventslys i november, noe hun pleier å gjøre.

– For meg blir det nostalgisk. Jeg har vokst opp med at man har lilla lys i adventstiden, og at vi bytter til røde på julaften.

– Har du noen gang tenkt på hvorfor du kjøper fiolette lys?

– Jeg tror at jeg har fiolett farge på lysene først og fremst fordi det er tradisjon. Jeg tror ikke jeg tenker mer over fargen annet enn at det er den jeg er vant til.

Men Holm er opptatt av at hun skal ha «riktig» fokus i adventstiden og i jula.

– Det som er viktig for meg er å tenke at dette handler om Jesu fødsel, og ikke hvilke farger adventslysene har.

Byttet til hvit for første gang

Like ved Youngstorget i Oslo sentrum møter Vårt Land på 74-åringen Annefi, som er ute og går tur med hunden sin.

– Vanligvis så har jeg tre lilla og et rosa lys fordi jeg er katolikk, forklarer hun.

Tredje søndag i advent kalles også for Gaudete, som betyr «gled dere». Dette uttrykkes med fargen rosa i Den katolske kirke, som da er en blanding av adventsfargen fiolett og julehøytidens hvite farge.

Uansett, hvor var vi? Annefi innledet setningen med «vanligvis». Hun innrømmer at hun i år for første gang har byttet ut de tre fiolette og det ene rosa lyset.

– På grunn av fargene jeg har hjemme for tiden så passer lilla dårlig, så derfor har det blitt hvite lys i år da, forklarer hun.

– Det blir litt sånn når man har en rustrød sofa og lilla lys. Det blir ikke noe pent, sier hun og ler.

– Var det et tungt valg?

– Ja, det var litt tungt å velge bort det lilla, men nå har jeg blitt mer avslappa på det, sier hun.

– Hvor viktig er det med fargene?

– Nei jeg synes egentlig ikke det er så viktig. Jeg synes det er mer viktig hva man gjør i advent liksom, så hos meg er det ikke nisser for eksempel.

Lilla julelys. Annefi (Guro Asdøl Midtmageli)

– Vi faster først etter jul for å slanke oss

Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Universitetet i Oslo, håper at nordmenn i større grad enn nå følger det den fiolette fargen symboliserer: faste og ventetid.

– Selvfølgelig skulle jeg ønsket at alle fastet og levde innadvendte liv i advent. Når det gjelder jul og advent, så trumfer sjelesørgeren og liturgikeren i meg fordi jula er en så vanskelig tid for mange, sier hun.

– Mange kunne hatt glede av den litt roligere og mer innadvendte tiden i kirken, hvor man ikke hauser opp julestemninga. Der prøver man å holde fast på at man er i faste og ventetid.

Hun tror at det at færre faster i dag, er et trekk ved vår tid.

– Det er et trekk ved moderniteten at vi er dårlige på behovsutsettelse. Hvis vi kan få et gode nå, så tar vi det.

– Folk hadde hatt godt av å vente litt?

– Ja. Vi eter som svin i hele adventstida, så faster vi først i januar. Det samme skjer i påsken. Man faster i ettertid for å gå ned det som man har lagt på seg.

ETTERLYSER LILLA LYS: – Jeg har måtte jobbe hardt for å få tak i fiolette adventslys. De jeg endelig fikk tak i, var rådyre, sier Merete Thomassen. (Alf Simensen)

Derfor går hun i lilla

– Faste symboliseres jo av lilla, Annefi. Er faste noe det har blitt litt lite av i adventstiden i nyere tid?

– Ja. Og så har man gjort sånn at julen nå starter første søndag i advent og slutter nyttårsaften. Men egentlig begynner jo ikke julen før natt til første juledag og så skal man ha det til 6. eller 13. januar, avhengig av om man skal ha 13 eller 20 dagers jul. Det aspektet har blitt borte. Jeg synes kanskje det er mer vesentlig enn akkurat hvilke farger man har på adventslysene.

– Men du er åpenbart glad i lilla?

– Ja, det er, som du ser, en farge jeg bruker selv. Jeg bruker jo lilla klær, og det har jeg gjort i åresvis. Jeg er jo fra 1968-generasjonen og vi gikk med lilla, sier 74-åringen.

– Hvorfor det?

– Nei, for det var kult. Det symboliserte at vi var de kule.

– Jeg tenkte du gikk med liturgifargen jeg...

– Nei, nei, nei, nei. Det er helt andre ting.