Norge Idag-fond på liste over useriøse aktører

Kristenfolkets pressestøttefond ble opprettet i 2012 for å gi avisa Norge Idag økonomisk stabilitet. Siden da har alle donasjoner og pengegaver til avisa blitt samlet i dette fondet.

Nå har Innsamlingskontrollen oppført fondet på sin OBS-liste. Årsaken er at fondet ikke har sendt inn etterspurte dokumenter innen oppgitt frist, ifølge Innsamlingskontrollens nettside.

Det var avisen Dagen som meldte nyheten først.

Har etterspurt regnskap

Innsamlingskontrollens formål er å «ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger til ideelle og allmennyttige formål organiseres og gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig», ifølge retningslinjene deres. Målet med OBS-listen er å advaren mot mulig useriøse innsamlinger og organisasjoner.

Ifølge Dagen har de etterspurt regnskap, vedtekter og en kort redegjørelse om organisasjonens innsamlingsarbeid. Fristen gikk ut mandag 12. desember.

Fondets styreleder Anita Apelthun Sæle har foreløpig ikke besvart Vårt Lands henvendelser.

På spørsmål fra Dagen om hvorfor fondet ikke har sendt regnskap til Innsamlingskontrollen, svarer Norge Idags sjefredaktør Finn Jarle Sæle følgende:

– Innsamlingskontrollen er et privat selskap, ikke et offentlig organ. Vi vil jo gjerne ha et offentlig organ som på en saklig og god måte holder orden på disse tingene. Vi kan ikke ha private selskaper som later som de er offentlige.

Innsamlingskontrollen er organisert som en ideell stiftelse.

Kan endres

I begrunnelsen for at Norge Idag-fondet er oppført på listen, skriver Innsamlingskontrollen at «organisasjoner som ber allmennheten om gaver må være åpne om alle økonomiske og organisatoriske forhold», og at Kristenfolkets pressestøttefond dermed ikke tilfredsstiller de «helt grunnleggende krav som Innsamlingskontrollen mener bør stilles til organisasjoner som er avhengig av allmennhetens støtte for å drive sin virksomhet og nå sitt formål».

Daglig leder i Innsamlingskontrollen, Per Kristian Haugen, sier til Dagen at foreningen vil bli tatt av OBS-listen dersom de sender regnskapstall til Innsamlingskontrollen. Hvis de mottar opplysningene, vil det bli foretatt en full granskning av håndteringen av gavemidlene.

