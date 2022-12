Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg ser tårer i øyne på mange når de kommer inn i bygget. Spesielt blant de eldre i menigheten, som har arbeidet i flere tiår for et nytt bygg til Salem. Folk er er veldig glade, sier styreleder David Gulaker i Norkirken Trondheim Salem til Vårt Land.

Mye har skjedd siden Vårt Land besøkte Salem Trondheim i november i fjor. Da var menigheten i ferd med å flytte ut av sine gamle lokaler i Prinsens gate 22b, som sårt trengte restaurering.

Nå er gården fra 1930-tallet satt i stand og et moderne bygg med store vinduer reist vegg i vegg. Det har inngang mot Repslagerveita, en viktig ferdselsåre for fotgjengere i Trondheim sentrum.

Den tradisjonsrike frimenigheten har dessuten skiftet navn til Norkirken Trondheim Salem. Det betyr ikke at den har sluttet seg til Normisjons trossamfunn, forklarer styreleder Gulaker.

– Nei. Navnet skal bare vise tilknytningen vi har til Normisjon som organisasjon og dessuten få fram at vi er en kirke. Vi er jo en kirke, og det klinger kanskje litt bedre for folk som ikke er kristne også, sier han.

Anslår at 600 besøkte festgudstjeneste

Søndag var det duket for en etterlengtet festgudstjeneste for å feire åpningen av byggene. Mange frivillige timer er lagt ned for komme dit de er i dag.

– Jeg tror det var opp mot 600 stykker, som fylte opp salen. Dette har vært snakket om og planlagt i mange år. Da er det veldig kjekt at vi er ferdig. Mange har jobbet hardt over langt tid for å få det til, sier Gulaker.

Prislappen for alt sammen vil bli 80 millioner kroner, meldte Vårt Land i fjor høst.

– Vi har klart å holde oss innenfor budsjettet. Arbeidet er finansiert med litt oppsamlet egenkapital, gaver og noen ansvarlig lån fra venner og bank, sier styrelederen.

Den kommende uken inviterer Norkirken Trondheim Salem alle til feiring med kino, konserter, næringslivsfrokost og bålpanne med gratis boller og kaffe.

– Menigheten er bevisst sin diakonale arv

Menigheten så dagens lys i 1865, men da som Trondhjems Indremisjon. Det var først i 2002 at misjonsforeningen ble til en kirke. Men i alle årene har sosialt arbeid vært viktig.

Den diakonale arven skal føres videre også i de nye lokalene, understreker hovedpastor Jann Even Andresen i en pressemelding.

PÅ TEGNEBLOKKA: Arkitekttegningen fra i fjor viser hvordan Norkirken Salem Trondheim får en ny fasade med inngang ut mot gaten Repslagerveita, som mange passerer gjennom daglig. (Arkitekttegning/Salem Trondheim)

«Allerede året etter stiftelsen startet menigheten med såkalt fattigpleie og arbeidspleie. I nyere tid er kirkens sosiale engasjement ivaretatt gjennom arbeid med ungdom og innvandrere i 22B og driften av Trondheim samtalesenter», heter det i pressemeldingen fra menigheten.

– Vår profil skal vise omsorg og være synlig del av vår tilstedeværelse i Trondheim sentrum. Dette skjer blant annet gjennom språkkafé, arbeidstrening, ungdomsklubb, småbarnstreff, samlivsarenaer. I tillegg arrangerer i flere ukentlige gudstjenester for ulike målgrupper og har ukentlig eldretreff, uttaler hovedpastor Andresen.

HISTORISK: Det gamle bygget til Norkirken Salem Trondheim er fra 1930-tallet og trengte restaurering. (KPK)

Også et senter for misjon

Norkirken Trondheim Salems nye toetasjes bygg skal også være et misjonssenter, forklarte hovedpastor Andersen da Vårt Land var på besøk i fjor.

De nye lokalene vil blant annet romme regionkontoret for Normisjon Trøndelag og bibel- og misjonsskolen Gå Ut Senteret.

Herfra vil mye av det lokale arbeidet til Normisjon Trøndelag koordineres og elever fra skolen sendes ut til ulike misjonsland.

– Målet med å samlokalisere oss er ikke bare å være i samme bygg, men at vi skal dra i samme retning og se på mulige måter å samarbeide på, sier styreleder David Gulaker.

Han forteller at de allerede har ansatt Ørjan Tinnen, avtroppende rektor ved Gå Ut Senteret, som organisasjonsutvikler for å jobbe med samarbeid på tvers blant de ulike enhetene på huset.

– Dere skal se etter synergieffekter?

– Mer misjon for pengene ja, svarer Gulaker.

Vernet tregård totalrenovert

Foruten det nye bygget som har kommet til, er menighetens vernede tregård fra 1930-tallet altså totalrenovert. Det samme er hovedsalen inni.

– Den fremstår som helt ny, med et nybygget galleri med plass til flere, sier styreleder David Gulaker.