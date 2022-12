Graffitikunstner malte solcelle-Jesus på veggen

En stor Jesus-figur er nå å se ved inngangspartiet til bedriften Trade Winds Solar AS i Kristiansand.

– Da jeg begynte her, fikk jeg ansvaret for å få liv i den heller grå og triste fasaden på bygget hvor vi holder til, sier kunstneren Terje Andersen til nettavisen N247, som først omtalte den iøynefallende utsmykningen.

Andersen har lang bakgrunn som graffitikunstner og begynte i solcellefirmaet i sørlandsbyen i august. Selv om han i flere år har levd av graffitimaling, ville han gjerne sikre seg fast inntekt og slo derfor til da solcellebedriften tilbød ham fast jobb fire dager i uka.

Han har fått hovedansvaret for bedriftens visuelle utforming, og utpå høsten fikk han spesialoppdraget med å forskjønne bygningen de holder til i. Den ligger i et ikke spesielt innbydende og betongpreget industriområde vest for byen.

Solcelle-Jesus

Andersens maleri framstiller en Jesus-figur som ligner mye på Kristus Frelseren, den 40 meter høye ikoniske kjempestatuen som løfter armene og skuer ut over Rio de Janeiro.

Men det er en vesentlig forskjell fra originalen i Brasil: Andersens Jesus-skikkelse har en rad med solcellepaneler foran seg.

– Tanken bak er at Vår Herre holder solcellene som gir energi, lys og varme som er bra for kloden, sier Andersen til N247.

– Jeg har holdt på med graffiti siden tenåra. Da sprang jeg hovedsakelig rundt på natterstid med hettegenser og sprayboks, bekjenner Andersen til Kristelig Pressekontor.

Senere, etter hvert som graffitien mange steder ble tatt inn i varmen, fikk han betalte oppdrag, og fra omkring 2005 og fram til pandemien har 41-åringen for det meste livnært seg av denne særegne kunstformen.

KUNSTNER: Terje Andersen har drevet med graffiti lenge, men er utdannet teolog. (Marius Loland)

Bønn på arbeidsplassen

Flere av de ansatte i Trade Winds Solar er kristne, forteller Andersen.

– Vi måtte få gjort noe med fasaden, og jeg tenkte jeg måtte lage noe som var litt artig. Da kom jeg på at det kunne være en god løsning å male Jesus, siden vi er en haug med kristne her og hver morgen ber for arbeidsdagen, for driften og for kundene våre, sier Andersen.

Firmaet, med gründer og styreleder Kjell Erland Spinnangr i spissen, er også sterkt knyttet til bistandsarbeid og gir økonomisk støtte til en kenyansk virksomhet gjennom foreningen Arcaid hvor Spinnangr er styreleder.

Et rom hos Trade Winds Solar har en stående utstilling av bilder fra ulike kunstnere. Inntekten fra salget går til utviklingsprosjekter i Kenya og Sør-Afrika. Andersen jobber også med litografiske trykk og malerier og kommer til å bidra til utstillingen på arbeidsplassen.

Ingen klager

Maleriet på fasaden er ferskt, men reaksjonene har ikke latt vente på seg.

– Alle kommenterer det, og folk blir i godt humør av det. Noen har stoppa langs veien for å spørre hva dette er, forteller daglig leder Marius Loland i Trade Winds Solar til KPK.

Han synes veggmaleriet passer godt for et firma som selger solceller.

– Dere får ikke klager over at dere bruker Jesus kommersielt?

– Nei, det har vi ikke fått, men noen kan sikkert bli støtt av det. Min første tanke var at Terjes idé var en spøk, men han mente det på alvor. Jeg tenkte at det kanskje var litt på grensa til blasfemisk å bruke Jesus i reklame, men så er vi ganske mange kristne i bedriften, og vi har et godt samhold rundt dette med tro hos oss. Samtidig er det noe litt selvironisk med Jesus-figuren. Vi vil ikke ta oss selv altfor høytidelig, sier Loland.

Samtidig ser han det problematiske med å koble Jesus med penger og profitt, men bringer også inn et haugiansk perspektiv.

– Pengene skal ikke styre oss, men det er bra å bygge ting. Penger skal gjøre noe godt i samfunnet, og her i bedriften har vi skapt fem nye arbeidsplasser det siste året. Det er en verdi i seg selv, sier han og viser til at deler av virksomheten genererer overskudd som sluses inn i bistandsprosjekter i fattige land.

– Dette er bare positivt, mener jeg, og jeg er ikke redd for å ta den praten med noen hvis de spør, sier Loland.

