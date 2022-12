Filadelfia Kristiansand bekrefter: Enige om løsning med anonyme investorer

I flere år har kongressenteret Q42, eid av Filadelfia Kristiansand, påført konsernet millionunderskudd, men i slutten av oktober dukket en uventet løsning opp:

En ikke-navngitt «gruppering av bekjente og venner av huset» har reist en egenkapital på 60 millioner kroner, skrev menigheten i en pressemelding – og kalte det «et guddommelig under». Siden da har konsernledelsen vært i forhandlinger med dem.

Nå er en ny økonomisk løsning på plass, og førstkommende mandag skal menigheten, som er landets nest største pinsemenighet, stemme over den.

«Det er riktig at det er kalt inn til menighetsmøte den 12. desember hvor medlemmene skal ta stilling til den nye løsningen som da vil bli presentert».

Det svarer styreleder i Filadelfia Kristiansand, Billy Øksendal, på spørsmål om de har landet en avtale med investorene.

Vårt Land har også stilt ham en rekke spørsmål omkring løsningen, men han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Han vil heller ikke si hvem investorene er eller om navnene deres vil bli offentliggjort.

Selger seg ut

Kongressenteret Q42 befinner seg i Kristiansand sentrum og sto klart i 2016 til en prislapp på 600 millioner kroner. I september i år skrev Vårt Land at konsernet jobbet for å få på plass en bærekraftig drift for å unngå konkurs. «De neste 2–3 månedene blir avgjørende for om vi kommer i havn med en langsiktig økonomisk løsning», meldte menigheten på sine nettsider.

I denne tiden forhandlet konsernet med banken om hvorvidt Q42 skulle selges.

Da det ble kjent at anonyme investorer ønsker å redde bygget, kunne menigheten melde at løsningen innebærer at menigheten selger seg ut av kongressenteret. Sannsynligvis vil menigheten leie lokalet i fortsettelsen, uttalte styreleder Billy Øksendal.

Økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) kommenterte nyheten slik:

– Jeg tror det var en fornuftig løsning slik situasjonen ble. Det frigir jo også kapital for menigheten, skrev Grytten i en melding til Vårt Land.

Aksepterer annen løsning

I oktober hadde menighetens eiendomsselskap, Krikon Eiendom AS, en gjeld på «under 90 millioner kroner» hos Eiendomskreditt, kunne administrerende direktør i Eiendomskreditt, Eirik Maurstad, opplyse til Vårt Land.

Maurstad fortalte at forutsetningen for avtalen som Eiendomskreditt har med Krikon og Filadelfia om første prioritets pantelån, er at renter og avdrag skal betjenes med inntekter fra utleie og drift av kongressenteret. Dette har ikke menigheten lykkes med, konstaterte han.

– For å sikre vårt engasjement har derfor Eiendomskreditt over lang tid arbeidet for en langsiktig og bærekraftig løsning som innebærer at en stor norsk aktør innen reiseliv og næringseiendom overtar som eier av kongressenteret.

Samtidig opplyste han at de «selvsagt aksepterer at menigheten satser på en annen løsning».

«Solide og vennligsinnede»

I vinter kjempet menigheten for konferansesenterets overlevelse etter at Eiendomskreditt, ikke ville forlenge avtalen om rente- og avdragsfrihet på lånet menigheten har påtatt seg. Ifølge årsregnskapet har Filadelfia måttet selge to eiendommer for å innfri kausjonsansvaret.

I tillegg ble det i april kjent at menigheten hadde fått ettergitt gjeld til 40 millioner kroner, og hentet inn nye investorer.

Økonomiprofessor Grytten stilte i sommer spørsmål ved om dette er nok.

– Menigheten har jo ikke uendelig med eiendommer å selge, og er svært avhengig av å hente inn pengesterke nye investorer. For å si det enkelt: De trenger en veldig, veldig rik onkel, sa han til Vårt Land i juli.

Menigheten har omtalt de anonyme investorene som «solide og vennligsinnede», og det må de være, tror Grytten, da han mener Q42 er et risikoprosjekt å gå inn i.

Han har også en teori for hvorfor menigheten ikke har lyktes med driften.

– Jeg tror ikke modellen de hadde var bærekraftig. Blant annet tror jeg de undervurderte kristenfobien som finnes i samfunnet, sier han, som tror flere kvier seg for å leie et lokale som er eid av kristne, sa han til Vårt Land i oktober.

Filadelfia Kristiansand

Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.

I 2016 ble bygget Q42 fullført. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.

Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

I fjor hadde Filadelfia Kristiansand AS en avtale med finanskreditorene om utsettelse av nedbetaling av gjelden. Den avtalen ble ikke forlenget for 2022. I januar meldte selskapet at de hadde funnet en løsning som sikret videre drift.

I september i år meldte menigheten at «de neste 2–3 månedene» blir avgjørende for om de kommer i havn med en langsiktig økonomisk løsning.

