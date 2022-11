– Kan en mann bli biskop i Hamar, da?

LYKKEØNSKNINGER: I presentasjonen av Hamars nye biskop Ole Kristian Bonden, påpekte kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum at han følger etter de to populære biskopene Rosemarie Köhn og Solveig Fiske. Bonden selv fortalte om hva hans to forgjengere har lært ham.