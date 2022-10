Ny dokumentar: Fulgte norsk muslim til utlandet for «jomfruhinne-operasjon»

– Dokumentaren viser at det fortsatt er et stort behov for å slå hull på myten om den såkalte «jomfruhinna», sier Signy Eika Klempe.

Hun står bak den nye dokumentaren «Jomfru nok?», som har premiere på TVNorge og strømmetjenesten discovery+ tirsdag. Siden 2018 har Klempe møtt norske muslimske jenter og kvinner som – ifølge henne – er livredde for ikke å blø på bryllupsnatta. Det kan nemlig tolkes som at «jomfruhinna» deres ikke er intakt, altså at de har hatt sex.

– For flere familier ligger en del av deres ære i at jenta er jomfru når hun skal gifte seg. Er hun ikke det, er hun ikke noe verdt og kan behandles deretter, forteller Klempe.

Selv om konseptet «jomfruhinne» for lengst er blitt avskrevet som en myte (se faktaboks), lever forestillingen om den i beste velgående i enkelte muslimske miljøer.

– Friheten til enkelte muslimske jenter blir svært innskrenket fra 11-12-års-alderen, egentlig fra de får menstruasjon, men også noen ganger før. Jeg har vært i kontakt med flere som forteller om jenter som ikke får lov til å sykle, bruke tampong eller trene. Alt fordi familien frykter «jomfruhinna» skal sprekke.

– En lemlestelse

I dokumentaren får Klempe følge to unge jenter i Norge som deler historier om hva «jomfrudommen koster». De har hun valgt å anonymisere slik at de ikke skal bli gjenkjent av familiene. For en av dem var frykten for ikke å blø på bryllupsnatta så stor at hun dro til en privatklinikk i Paris der hun fikk utført en såkalt «jomfruhinneoperasjon». Dokumentarskaperen fikk bli med som flue på veggen.

– Personlig vil jeg kalle operasjonen en lemlestelse. Man kutter opp og lager et sår som sys igjen. Når det blir penetrert, sprekker det og så blør man masse. Som vestlig kvinne synes jeg jo at dette er helt grusomt, men for henne var det kanskje det som reddet livet hennes.

– Livet hennes sto i fare?

– Jenta jeg fulgte hadde sett jenter i hjemlandet bli drept av familien fordi de ikke blødde på bryllupsnatta. Hun var redd for at det samme kunne skje henne, sier Klempe.

Samtidig var hun åpen for at mannen fortsatt ville beholde henne dersom det ikke kom blod, forteller dokumentarskaperen.

– Men da ville hun ikke fått respekt, hverken av mannen, svigerforeldrene eller sin egen familie. «Jeg blir som en slave i et fritt land», sa hun.

– Hva innebærer det?

– Mannen din kan slå deg og kommandere deg. Svigerfamilien din også. For du har ingen ære.

Som vestlig kvinne synes jeg jo at dette er helt grusomt, men for henne var det kanskje det som reddet livet hennes — Signy Eika Klempe, dokumentarskaper

«Jomfruhinne»

Skjedekrans er en ringformet slimhinnefold med elastisk bindevev like bak inngangen til skjeden.

Skjedekransen ble tidligere omtalt som «jomfruhinnen», fordi man trodde at det var en hinne som skulle sprekke under første samleie og føre til blødninger. Dette er ikke riktig. Man kan ikke se utifra skjedekransen om en kvinne har hatt samleie.

Jomfru er en person som ikke har hatt samleie. Ordet ble opprinnelig kun brukt om kvinner, men blir i dag også brukt om menn.

Kilde: Store medsinske leksikon

«Jomfruhinnesjekk» hos legen

I dokumentaren intervjuer Klempe en norsk lege som er krystallklar på at «jomfruhinna» ikke finnes:

– Legen sier at det som avgjør om en kvinne blør eller ikke, er hvor bra mannen har gjort jobben sin i forkant av samleiet. Har man varmet opp kvinnen, så blør hun ikke, men hvis man bare kjører på, så blør hun. Det handler ikke om man er jomfru eller ikke, men det har åpenbart ikke nådd fram til alle miljøer.

Klempe har blant annet fått høre om en tenåring i Oslo som ble bedt om å holde opp et laken med en blodflekk på foran svigerfamilien sin etter bryllupsnatta. Noen løser problematikken med å kutte seg i fingeren og smøre det på sengetøyet. Ifølge Klempe finnes det også blodampuller som kan stikkes inn i skjeden og som sprekker ved berøring.

– Den drøyeste historien er ei som forteller om en ni år gammel jente som ble tatt med til en lege fordi foreldrene ville vite om hun fortsatt var jomfru. Fra flere uavhengige kilder har vi dessuten hørt om leger som utsteder legeattest på at jenter ikke har hatt sex.

Flere av disse historiene blir ikke fortalt i dokumentaren, men vil bli tatt opp av Klempe under en førvisning av dokumentaren på Vika kino i Oslo på tirsdag.

SKJULT PROBLEM: – Utfordringen er at dette skjer i det skjulte. Ingen av de jeg har snakket med er nok en del av en statistikk, sier Signy Eika Klempe. I en ny dokumentar viser hun fram muslimske kvinners historier om hva «jomfrudommen koster». (Erlend Berge)

Gjorde inntrykk

I 2020 strammet den daværende regjeringen inn retningslinjene mot såkalt «jomfruhinnesjekk». I et rundskriv til alle landets helseforetak, kommuner og andre helseinstitusjoner ble det understreket at underlivsundersøkelser for å sjekke om unge jenter har hatt samleie er et brudd på norsk lov.

Men praksisen forekommer også i dag, erfarer Klempe.

– Vi fikk selv bestilt en time hos en lege til jomfruhinnesjekk i Norge, forteller hun.

– Svært betenkelig

Nestleder i Rådet for legeetikk, Tilde Broch Østborg, sier til Vårt Land at de ikke er kjent med den type praksis blant sine medlemmer.

Rådet for legeetikk er en høringsinstans for Den norske legeforening. De behandler også klager på norske leger. I løpet av Østborgs tid i rådet, det vil si siden 2018, har de ikke fått klager på leger som har vært involvert i denne type saker.

Hun vil likevel ikke utelukke at praksisen forekommer:

– Dersom det skjer er det svært betenkelig. Det er ikke en tjeneste vi kan tilby med noe som helst legitimitet. Ikke bare bidrar vi til å å opprettholde en medisinsk myte, men vi opprettholder også skam og fordommer knyttet til skjedekransen og dens anatomi. Jeg vil fraråde våre medlemmer å drive den type praksis, sier Østborg.

KRITISK: Tilde Broch Østborg i Rådet for legetikk i Den norske legeforening. (Svein Lunde / SUS)

– Ikke religiøs problematikk

Dokumentarskaperen synes det er vanskelig å anslå hvor utbredt «jomfruhinne»-problematikken er blant norske muslimer.

– Utfordringen er at dette skjer i det skjulte. Ingen av de jeg har snakket med er nok en del av en statistikk. Samtidig synes jeg det var overraskende lett å komme i kontakt med norske jenter som frykter represalier fra familien dersom de ikke er jomfru.

Organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) er blant aktørene som har bidratt i dokumentaren.

– Historiene som kommer fram i den viser at vi fortsatt må jobbe for ukulturen knyttet til jomfruhinne-myten. For eksempel bør problematikken tas opp i skolesystemet, på NAV-kontorene, i muslimske trossamfunn og gjennom introduksjonsprogrammene for flyktninger som kommer til Norge, sier daglig leder i LIM, Sarah Gaulin.

Selv om LIM erfarer at det først og fremst er muslimer som er berørt av problematikken, er det ikke knyttet til religion, men kultur, påpeker hun.

