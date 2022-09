Mener Frelsesarmeens general sårer medlemmene

SAMLIVSSYN: Denne uken gikk generalen i Frelsesarmeen hardt ut med beskjeden om at kirkesamfunnets syn på homofilt ekteskap består, og at det ikke er oppe for diskusjon. – Sårende, sier Rebecca Solevåg, soldat i Stavanger korps.