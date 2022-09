Ny tillit som leder for Mellomkirkelig råd

DEN NORSKE KIRKE: Kristine Sandmæl ble lørdag formiddag valgt for to nye år som leder for Mellomkirkelig råd, Den norske kirkes «utenriksdepartement». – Takk for muligheten til å møte mennesker fra hele verden og å lære om deres tro.