Endrer læreboktekst med harde påstander mot Smiths venner

ENDRER FORMULERING: Kommuneforlaget endrer læreboktekst hvor det står at barn i BCC utsettes for alvorlige psykiske overgrep. – Det er alvorlig at påstander uten rot i virkeligheten blir satt på trykk, sier styreleder i BCC Norge.