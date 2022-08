Over 4.000 deltakere til økumenisk storsamling: Forventer at Ukraina-situasjonen vil sette sitt preg

KIRKENES VERDENSRÅD: For første gang på over 50 år arrangerer Kirkenes verdensråd generalforsamling i Europa. Klimaendringer, krig, sultkatastrofer og pandemi danner et bakteppe for storsamlingen – men også håp.