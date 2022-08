Skjuler troen i landet der Gud forsvant fra offentligheten

FRANKRIKE: Déborah prøver å skjule for lærerne sine at hun er kristen. Muslimske Afaf må ta av hodeplagget om hun vil jobbe i offentlig sektor. For å sikre religionsfrihet, er tro en privatsak i Frankrike. Men professor Miaille mener sekularitetsprinsippet er misforstått.