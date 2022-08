OVERGREP: USAs største protestantiske kirkesamfunn, Southern Baptist Convention, er under granskning av det amerikanske Justisdepartementet. I vår kom frem at ledelsen over flere tiår har nektet å ta tak i overgrepssaker, og har bagatellisert og skjelt ut ofrene for å beskytte kirkesamfunnet. (Foto: Mark Humphrey/AP)