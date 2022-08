Kjersti Toppe om gudstenester på NRK: – Flott, rett og rimeleg

GUDSTENESTER PÅ NRK: Trus og livsynsministeren påpeikte under Arendalsveka at det er grunnlovsfesta at Den norske kyrkja skal vera den norske folkekyrkja. – I det ljoset er det heilt flott, og rett og rimeleg at NRK kan ha slik sendingar, seier Toppe.