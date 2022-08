RELIGION I GULFSTATENE: – Det er strengt forbudt for muslimske statsborgere å endre tro, sier professor i Midtøstenstudier, Berit Synnøve Thorbjørnsrud. På bildet ser vi muslimske pilegrimer be på Arafatsletten i nærheten av Mekka, Saudi-Arabia, under den årlige pilegrimsferden hajj. (Nariman El-Mofty/AP)