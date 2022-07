Sterke følelser da paven ba Canadas urbefolkning om tilgivelse

Ifølge flere tilstedeværende gjorde talen et dypt inntrykk. De sier også at den var svært viktig for at sårene skal kunne leges etter overgrepene som tusenvis av barn ble utsatt for på landets internatskoler.

– Jeg har ventet 50 år på denne unnskyldningen, og i dag fikk jeg den til slutt, sier Evelyn Korkmaz, som selv var elev ved en av de katolske internatskolene.

Men hun minner også om at mange av ofrene er døde som følge av selvmord og stoffmisbruk og aldri fikk oppleve pavens unnskyldning.

Flere hundre representanter for Canadas urbefolkning var til stede under talen, så vel som Canadas statsminister Justin Trudeau. Blant publikum var det mange som senket hodet, tørket tårene eller lente seg mot hverandre.

En dag for refleksjon

– Ord kan ikke beskrive hvor viktig denne dagen er for den helbredende reisen til mange urfolk, sier høvding Vernon Saddleback fra Samson Cree Nation.

– Pavens bønn om tilgivelse gjør det til en dag da alle i verden bør sette seg ned og lytte, mener han.

Pavens tale inneholdt også en fordømmelse av assimileringspolitikken som i flere tiår fratok barn fra urbefolkningen språk, kultur og identitet. Etter talen fikk han en tradisjonell fjærpryd på hodet.

Omfanget av overgrepene er blitt kjent etter at det siden mai 2021 er funnet rundt 1.300 umerkede graver på nedlagte katolske internatskoler. Gravene tilhørte barn som bodde på skolene. Mange av dem ble fysisk og seksuelt mishandlet av lærere og rektorer ved skolene. Flere tusen antas å ha dødd av sykdom, underernæring og omsorgssvikt.

[ Hun fikk paven til å si unnskyld ]

– Med skam

Paven fikk i april besøk av en delegasjon fra Canadas urbefolkning i Vatikanet. Det var etter dette at han bestemte seg for å reise til Canada.

– Jeg ber ydmykt om tilgivelse for ondskapen som ble begått av så mange kristne mot urbefolkningen, sa paven og viste til den systematiske marginaliseringen, nedvurderingen og undertrykkingen som barna ble utsatt for.

Overgrepene var både «fysiske, verbale, psykologiske og åndelige», understreket han.

– Jeg ønsker selv å fastslå dette, med skam og utvetydighet, sa han.

Tidligere kostskoleelev Phil Fontaine sier at pavens unnskyldning har stor betydning.

– Det var spesielt. Og jeg vet at det betydde mye for mange mennesker. Og hver gang han sa ordet unnskyld, begynte folk å klappe, sier Fontaine i et intervju med AP.

Trudeau til stede

Internatskolene var obligatoriske for barn fra Canadas urbefolkning mellom 1894 og 1947, og katolske stiftelser drev 66 av de 139 internatskoler

Pavens besøk i Canada varer i seks dager. Etter talen på Ermineskin internatskole holdt han en ny tale i en katolsk kirke i Edmonton.

– Ingenting kan noensinne fjerne krenkelsene, opplevelsen av ondskap, tillitsbruddene. Eller ta bort vår egen skam, de troendes, sa paven.