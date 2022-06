Skeive hyller preses’ klare tale: – Trygt å få så mye kjærlighet fra kirkerommet

– Med den siste tidens harde retorikk rundt kritikk av Pride, konverteringsterapi-lovforslaget og terrorhendelsen natt til lørdag, er det godt å se at kirkerommet og den kristne tro ikke eies av mørkemenn som tolker Bibelen på gammeltestamentlig vis – men liberale kjærlighetsfulle kristne som mener at kjærlighet er kjærlighet. Det betyr mye.

Det sier VGTV-profil og programleder Morten Hegseth etter å ha sett preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, preke under søndagens sørgegudstjeneste etter masseskytingen i Oslo.

– Jeg synes talen var utrolig sterk, og det føles varmt og trygt å få så mye kjærlighet fra kirkerommet – både talen fra presten og domprostens gode ord, sier Hegseth.

Her kan du lese hele prekenen, hvor «den fremste blant biskopene» blant annet tar et oppgjør med kirkens behandling av skeive i historien:

«Vi ser, også med sorg og skam, kva slags sår og skade kyrkjas haldningar og ord har skapt hjå skeive. Vi markerer i år at det er 50 år sidan paragrafen som forbaud sex mellom menn vart oppheva. Og vi veit at våre forgjengarar i bispekollegiet på femtitalet motarbeidde at paragrafen skulle bli oppheva», sa preses Olav Fykse Tveit.

Oppgjør med kirkens historie

Også prest Petter Normann Dille så en tydelig kirkeleder under gudstjenesten.

– Han tar et tydelig oppgjør med kirkens historie, og spesielt Bispemøtets. Jeg opplever at han uforbeholdent omfavner LHBT+-miljøet og Pride-feiringen, sier han.

PREST: Petter Dille mener preses Olav Fykse Tveit var tydelig i sin tale. (Tuva Skare)

Jan Bjarne Sødal, som er ordinert prest og jobber som internasjonal rådgiver i foreningen FRI, var til stede i Oslo domkirke søndag.

– Det ble veldig sterkt og veldig riktig. I gudstjenesten ble det satt ord på de ulike følelsene som disse dagene har rommet – følelser av sorg og sinne, avmakt, raseri og frustrasjon.

– Med så mange ulike og motstridende følelser i timene etter terrorangrepet, har jeg kunnet kjenne meg lammet, nummen, som om det er et slags trykk, og en ikke klarer å få uttrykk for det. Det å nettopp kunne uttrykke noe av det en kjenner på, i kirkerommet, sammen, kjentes veldig viktig midt oppi en sånn situasjon, sier han.

Sødal ble spesielt grepet av erkjennelsen til Olav Fykse Tveit om kirkens skadelige behandling av skeive.

– Det var sterkt, sier Sødal.

Mangfoldet som rikdom

Ordet kjærlighet ble gjentatt av flere i gudstjenesten. Men kjærligheten er ingen enkel og lettvint vei, mener Sødal.

– Vi får ofte høre at «dere snakker bare om kjærlighet», som om det er noe lett. Men kjærligheten koster. Hva slags familieliv eller ekteskap lever man i hvis man ikke vet at i kjærlighet ligger det også kamp og offer?

– Prekenen og gudstjenesten ga en tydelig retning videre, med et budskap om at kjærligheten aldri tar slutt. Den krevende kjærlighetens vei, som får oss til å stå imot hat og vold og holde sammen, på tvers av alt som forsøker å skille oss, sier han.

Sødal løfter også fram håpet som noe som kan bære oss videre, og synes det var sterkt å høre følgende fra prekenen:

Jeg håper budskapet om at mangfoldet blandet oss er en gave, når ut, for det trenger vi — Alex Ramstad Døsvik

«Vi ser også at vi kan lære, stundom motvillig, at mangfaldet mellom oss er ein rikdom. Mange skeive menneske har ein vilje og evne til å uttrykkje kjærleik som endå til kan framstå sterkare enn mange streite gjer det».

– Da ble jeg ...

Han stopper opp.

– ... rørt.

– Sammen er vi mindre alene

Elisabeth Meling, leder i Skeivt kristent nettverk (SKN) tolker ett tydelig hovedbudskap fra prekestolen:

– Det var veldig fint at han løftet opp kjærligheten som utgangspunktet for talen. Kjærligheten er sterkere enn hatet – det er det vi må fokusere på nå. Den er størst av alt, sier Meling.

Det er godt å se at kirkerommet og den kristne tro ikke eies av mørkemenn — Morten Hegseth

– Hva tenker du om måten preses adresserer kirkens forhold til skeive gjennom historien?

– Vi vet at han ønsker å jobbe videre mot en unnskyldning og erkjenner det vonde kirken har vært med på. Det er bra at han så tydelig sier ifra om at våre liv er viktige, og at vår kjærlighet er viktig, sier hun.

– Hva slags signal opplever du prekenen sender?

– At kirken ønsker å være et fellesskap for alle, både i sorg og glede. Det å ha en støttespiller i sorgen, er viktig.

KLAR TALE: – Det er bra at preses så tydelig sier ifra om at våre liv er viktige, og at vår kjærlighet er viktig, sier Elisabeth Meling. (Giulia Troisi)

– Vi er jo en tverrkirkelig organisasjon, så jeg ønsker også at frikirker og andre menigheter tydeligere kommuniserer det budskapet som preses gjorde. Vi må stå sammen i kjærlighet og omsorg for hverandre. Sammen er vi mindre alene.

Budskap om mangfold

Kirkerådsmedlem og prestestudent Alex Ramstad Døsvik setter pris på prekenen på flere måter:

– Det gjentagende budskapet om at kjærligheten aldri skal ta slutt – at kjærligheten også vinner over avfyrte skudd, og at kjærligheten er noe som alle skal kunne være trygge på å føle – er det som sitter best igjen for meg, sier hen.

– Samtidig synes jeg det er fint at han både tar et lite oppgjør med den mørke historien til kirken, selv om det ikke kom i fokus, og heller ikke skal være i fokus i dag. Jeg håper også budskapet hans om at mangfoldet blandet oss er en gave, når ut, for det trenger vi.

MANGFOLD: Flere aspekter ved Olav Fykse Tveits tale grep prestestudent Alex Ramstad Døsvik. (Giulia Troisi)

Masseskytingen

Natt til lørdag 25. juni ble det løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum.

To personer døde, ti er alvorlig skadde, og 11 er lettere skadde.

42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlingar etter skytingen. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn og er kjent for politiet og PST fra før.

PST vurderer masseskytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

Pride-paraden i Oslo lørdag ble avlyst som følge av skytingen.

