Preses si preike frå sørgegudstenesta: – Kuler kan ikkje ta livet av kjærleiken

SORG: «Kjærleiken tek aldri slutt. No er det vår oppgåve å vise at det er sant, heilt sant», sa Olav Fykse Tveit under sørgegudstenesta. Her er preika frå Oslo domkirke sundag.