The Send åpnet med bønn for de rammede i Oslo

Saken oppdateres

Lørdag morgen våknet Norge til nyheten om skyting blant annet ved London pub, en pub for skeive, i Oslo sentrum.

Etter Andreas Nordli hadde ønsket forsamlingen velkommen, fikk Britt Solveig Spilde ordet og mikrofonen.

– Vi gleder oss til å feire denne dagen sammen, men vi ønsker også å sørge sammen med de som lider, sa Britt Solveig Spilde fra scenen.

– Vi ønsker å uttrykke hvor lei oss vi er for angrepet i Oslo, og at vi lider med de som har mistet noen, med de som har det vondt og med de som er redde.

Alle ble oppfordret til å holde hendene rundt hverandre mens det ble bedt om fred og trygghet.

Britt Solveig Spilde Andreas Nordli Andy Bird The Send Telenor Arena (Erlend Berge)

– Jesus vil møte oss

– Vi har en forventning om at Jesus vil møte oss i dag, sa Andreas Nordli fra scenen i Telenor Arena.

Nærmere ett og et halvt år etter det ble annonsert at The Send skulle arrangeres i Norge, har dagen kommet. Minst 8.000 er lørdag morgen samlet i Telenor Arena. Arrangementet ble sparket i gang av ungdomskoret Oslo Soul Teens, som spilte noen av sine egne sanger.

Forsamlingen ble ønsket velkommen fra scenen av Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag (UIO) i Norge, Britt Solveig Spilde, leder for UIO Skien og Andy Bird, pådriver for og grunnlegger av The Send.

– Dere kommer til å fortelle til barna deres og barnebarna deres at dere var her i Telenor Arena, uttrykte Andy Bird engasjert og fortsatte:

– Vi er all in for evangeliet. Det er ingen tilskuere på The Send, vi er alle sammen sammen.

[ 650 overnatter i Ekerberghallen før The Send ]

Usikker på forventningene

Kaleb Raats, Ursin Schnorr, Emil Dernánd, Oskar Jakobsen og Eliane Zauss har alle fullført en disippeltreningsskole i regi av Ungdom i Oppdrag i Ålesund. Nå er de på Fornebu for å få med seg The Send.

DISIPPELTRENINGSSKOLE: Gjengen fra Ungdom i Oppdrag i Ålesund gleder seg til det store arrangementet, f.v. Oskar Jakobsen, Kaleb Raats, Emil Deránd, Ursin Schnorr og Eliane Zauss (Erlend Berge)

Emil Dernánd sier til Vårt Land at han ikke er helt sikker på hva han skal forvente:

– Men fra det jeg har hørt så tror jeg det kommer til å bli et fantastisk kristent arrangement, sier han, og fortsetter:

– Det er spennende hva som kan komme ut av det når så mange kristne er samlet for å spre Guds ord og Guds rike, forteller Dernánd, som kommer fra Sverige.

Eliane Zauss tror lovsangen kommer til å bli bra og gleder seg til arrangementet. Hun kommer fra Sveits.

En rekke talere

Gjennom dagen vil mange bidragsytere fra inn- og utland stå på scenen. Så langt har Thomas Neteland, Eduardo Nunes og Sarah Breuel stått på scenen.

Først ut var Thomas Neteland, pastor i Sentrumskirken Sandnes. Han talte med utagngspunkt i en tekst i Markusevangeliet kapittel 10. Den handler om en rik mann som spør Jesus hva som trengs for å få evig liv.

– Det som er så kult med The Send er ikke bare de som er her i rommet, men de som ikke er her enda. Vi har ikke kommet for å bli, men vi har kommet for å dra, sa Neteland fra scenen.

Det er også flere lovsangsgrupper som bytter på å stå på scenen i løpet av de tolv timene, blant andre Impuls Stavanger og David Andre Østby med band. Sangene synges både på norsk og engelsk.